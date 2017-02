Cérémonie funéraire : dernier hommage aux victimes

Les premiers ministres du Québec et du Canada ont voulu livrer ensemble un message de solidarité et d'unité quelques minutes avant d'assister à la cérémonie funéraire de trois des six victimes de l'attentat de Québec qui se tient à l'aréna Maurice-Richard à Montréal.

«C'est une semaine de recueillement et de prières. On vit ensemble, on travaille ensemble et on étudie ensemble, alors aujourd'hui on prie tous ensemble», a déclaré le premier ministre québécois Philippe Couillard.

M. Couillard a fait son entrée accompagné du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui a lui aussi livré un message d'ouverture aux autres.

«C'est un moment pour tous les Québécois et tous les Canadiens d'être unis pour dire aux familles et à cette communauté qui a beaucoup de peine, qu'on est là», a-t-il fait valoir.

Des milliers de visiteurs sont venus rendre hommage à Karim Hassane, Khaled Belkacemi et Aboubaker Thabti, décédés lors de l'attentat terroriste de Québec.

Plus de détails à venir...