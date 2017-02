Dans une galaxie... reprend vie

Neuf ans après la sortie du deuxième film Dans une galaxie près de chez vous, l’équipage du Romano-Fafard revient à la vie avec une bande dessinée et un projet de film. «Pour moi, les personnages n’étaient pas morts. Ils étaient juste endormis», dit Claude Legault.

En août dernier, les Duggies (surnom donné aux amateurs de Dans une galaxie près de chez vous) étaient dans tous leurs états. On venait alors d’annoncer un nouveau projet de bande dessinée scénarisée par Pierre-Yves Bernard et Claude Legault.

Six mois plus tard, où en est le projet? «On ne sait pas si ça va sortir en 2017 ou en 2018, dit Claude Legault au Journal. Ça se décidera dans le prochain mois et demi.»