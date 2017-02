Denisov au sommet de son art

À deux semaines de l’ouverture du marché des transactions en décembre, Mondou avait déclaré que le Russe âgé de 18 ans était son homme de confiance. Celui-ci ne l’a pas fait mentir. Depuis ce temps, il a abaissé à 2,43 sa moyenne de buts alloués par match en plus d’améliorer son taux d’efficacité à ,913.

«On touche du bois, mais on ne peut pas dire qu’il ne fait pas le travail depuis le début de la saison, a fait valoir Mondou à propos de son gardien comptant 23 victoires à son actif à sa deuxième saison dans le circuit. On avait évalué qu’il faisait aussi bien sa job sinon mieux que les autres. Il méritait qu’on lui donne sa véritable chance.»

Entre les oreilles du principal intéressé, ce vote de confiance n’a rien produit. Il débordait de confiance. «Je n’ai jamais pensé perdre mon poste. Tout ce que je veux, c’est gagner et amener mon équipe en séries», a expliqué Denisov d’un ton bas. Celui-ci est décrit comme un jeune introverti, peu bavard et timide, apprécié de ses coéquipiers.

«Il n’est pas fou. Il entendait dans les rumeurs qu’un nouveau gardien pouvait débarquer à Shawinigan. Mais il n’a rien à envier aux autres gardiens, a observé son entraîneur-chef Claude Bouchard. Ses performances prouvent qu’il mérite d’être devant le filet. Il fait le travail et il dicte pourquoi nous n’avons pas procédé à une transaction.

«Il a réussi à aller chercher la confiance de tout le monde», a renchéri Mondou à propos du second gardien le plus occupé de la ligue en vertu de ses 2205 minutes d’action.

Il avait surpassé les Antoine Samuel et Frédéric Foulem avant de devenir l’auxiliaire de Philippe Cadorette en fin de saison. Seize mois et 57 matchs plus tard, il bataille pour l’obtention du trophée Jacques-Plante.