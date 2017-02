Des étudiants de McGill en cour pour un salaire

«Ils nous ont fait perdre notre temps en négociations depuis 2014», dénonce Isabelle Oke, l’une de ces floor fellows de l’établissement, responsable de guider les autres étudiants et d’assurer la sécurité d’un étage dans sa résidence.

Depuis des années, l’Université McGill offre le gîte et le couvert aux étudiants qui surveillent les résidences, soit l’équivalent de 9000 $ pour une chambre et 4500 $ pour les repas, mais aucun salaire.

Voulant s’assurer d’une meilleure sécurité d’emploi, les floor fellows de McGill se sont syndiqués en 2012, mais ne payent aucune cotisation puisqu’ils n’ont pas de salaire, et négociaient une convention collective depuis 2014 pour obtenir un salaire et non seulement une compensation.