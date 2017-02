«Grizou» chez les Red Devils?

Le mariage possible entre Antoine Griezmann et Manchester United, qui fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps déjà, semble de plus en plus près de devenir une réalité.

Selon ce que rapportait jeudi le site Yahoo Sports, un accord aurait déjà été trouvé entre le club anglais et celui pour lequel l’attaquant français évolue actuellement, l’Atletico Madrid.

Le contrat de Griezmann avec le club de Madrid, courant jusqu’en 2021, comporterait une clause libératoire de 100 millions d’euros que Manchester United ne rechignerait pas à payer.

Le transfert se ferait l’été prochain.

Il pourrait cependant y avoir des complications puisque techniquement, l’Atletico est toujours sous le coup d’une interdiction d’effectuer des transferts jusqu’à 2018 par la FIFA, en raison d’embauches illégales faites entre 2007 et 2014. Une sanction que le club conteste toujours.

Griezmann, joueur français ayant fait l’essentiel de son parcours en Espagne, s’est révélé au monde entier grâce à sa belle performance à l’Euro, l’été dernier.

Le joueur de 25 ans a marqué plus de 50 buts depuis son arrivée à Madrid en 2014. Il a aussi inscrit 14 buts en 39 apparitions sous le maillot français.