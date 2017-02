Isaiah Thomas pique les Raptors

Les Raptors vivent une séquence difficile et le meneur des Celtics Isaiah Thomas n’a pas manqué de leur rappeler après la victoire des siens contre la formation torontoise, mercredi, à Boston.

Thomas, qui a marqué 44 points dont 19 au dernier quart dans la victoire de 109 à 104 des Celtics, n’a pas fait dans la retenue lors de ses commentaires d’après-match.

«Je me souviens quand [Jonas] Valanciunas a dit que nous essayions d’atteindre le deuxième rang alors qu’eux, ils y allaient pour la première place. Maintenant, c’est l’inverse, a-t-il lancé. Ils se battent pour la deuxième place et nous pour la première. Les mots reviennent nous mordre quand on ne peut pas les assumer.»

Depuis leur dernier affrontement, remporté 114 à 106 par les Raptors le 10 janvier dernier, les deux formations ont connu des trajectoires opposées.

Les Celtics ont remporté 8 de leurs 12 derniers matchs ce qui leur a permis de prendre la place des Raptors au deuxième rang de l’Association Est.

Pour leur part, les Raptors ont une fiche de 5-7 et pointent maintenant au troisième rang de l’association, quatre matchs derrière les grands meneurs, les Cavaliers de Cleveland.

Des circonstances défavorables

À leur défense, les circonstances ne favorisaient pas les Raptors qui disputaient, mercredi, un deuxième match en deux soirs. Leur vol vers Boston a été retardé et les joueurs ne sont arrivés à l’hôtel qu’à trois heures du matin, le jour même du match.

Mais pour le meneur Kyle Lowry, rien n’excuse leur manque d’efficacité à la ligne de lancer franc et leur performance défensive dans la défaite contre les Celtics.

«Nous n’avons pas bien exécuté. Nous avons laissé leur meilleur joueur marquer 44 points dont 19 au dernier quart. C’est difficile de battre une équipe comme ça», a commenté Lowry, le pilier de l’équipe en l’absence du joueur vedette DeMar DeRozan, toujours incommodé par une entorse à une cheville.