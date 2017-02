L’accusé était traité pour anxiété et avait des problèmes d’alcool

Pour obtenir son permis, comme tout demandeur, le jeune homme de 27 ans a d’ailleurs dû passer à travers un processus de vérification exhaustif établi par la loi. Il a ainsi dû rencontrer un policier, identifier deux répondants et fournir des informations sur son état de santé et son comportement.

Chaque fois, on s’assure que ces personnes peuvent parler librement et en l’absence du demandeur concerné, précise la lieutenante Asselin. On leur demande alors, notamment, s’ils ont des inquiétudes sur l’état mental du demandeur, sur ses agissements ou sur son entourage.