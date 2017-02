Peu de chances qu’elle puisse quitter la prison

DRUMMONDVILLE | Détenue aux Bahamas pour avoir eu une relation sexuelle avec un mineur sur un bateau de croisière, Karine Gagné a demandé des livres et des vêtements à ses parents qui doutent qu'elle soit bientôt libérée et de retour au Québec.

Selon sa fille, le jeune Américain de 15 ans mesurait 6 pi 1 po et avait de la barbe. Il lui aurait aussi dit qu’il avait 18 ans, et il se trouvait dans un bar réservé aux 18 ans et plus.