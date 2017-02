Retraite et fiscalité : comment vous assurer que le soleil continuera de briller sur votre retraite

L’heure de la retraite a sonné et vous avez choisi de maintenir votre résidence au Canada afin de demeurer près des vôtres. Rien ne vous empêche cependant de vous dénicher un petit coin de paradis pour y passer quelques mois.

Malgré votre séjour à l’étranger – informez-vous des modalités du pays hôte avant de vous y établir temporairement, notamment la règle des 183 jours d’imposition aux États-Unis –, vous serez considéré (voir ma chronique précédente) comme un résident du Canada et du Québec et vous leur serez redevable du paiement de vos impôts. Permettez-moi de vous donner quelques trucs qui contribueront à réduire votre facture fiscale.

En tant que retraité, sachez que vous pouvez fractionner votre revenu de pension avec votre conjoint et transférer la fraction du montant dans son impôt. La moitié de ce revenu peut être alloué à votre conjoint, lui permettant de réclamer son propre crédit d’impôt pour pension et ainsi réduire les impôts du couple. Malheureusement, les sommes reçues du régime public – prestations du Régime de rente du Québec (RRQ) et prestations de sécurité de la vieillesse – ne sont pas admissibles.