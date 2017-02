10 restos-bars où trouver les meilleures aubaines du Super Bowl

Le Fitzroy

Vous pouvez aussi vous procurer, au coût de 40 $, des billets pour la journée complète, qui incluent une pinte de Budweiser de plus!

Le Comptoir 21

Pour ceux qui voudraient ­regarder le Super Bowl dans le confort de leur salon, le Comptoir 21 a pensé à vous. Pour 15 $ par personne, vous pourrez profiter de leur combo incluant des doigts de poisson, une crevette tempura, une croquette de morue, des ­calmars, de la salade de chou, six sauces maison et des frites. La ­livraison est gratuite!

Le Don B Comber

À l’achat d’un pichet de sangria, vous obtiendrez des ailes gratuites à volonté pendant tout le match (sur réservation seulement). Vous pourrez profiter de leurs cinq télévisions de 60 po et de leur écran géant de 120 po. Vous pourriez même gagner des prix de présence Labatt!

La Taverne Cobra

À l’occasion du Super Bowl, la quille de Bud Light sera à 7 $ et les shooters Canadian Club Rye à 2,50 $. Au menu: hot-dogs, grilled cheese, mac n’ cheese et «nachos de course».

Le Chien Fumant

En plus de pouvoir regarder le Super Bowl sur leur écran géant, pour 60 $, vous aurez aussi droit à tout leur menu spécial «tailgate party». Miam!

Le Bar Brutus

Football et bacon? Oui.

Le Pub Sir Joseph

Dix dollars pour le menu «tailgate party» de 13 h à 18 h, et 15 $ si vous voulez y ajouter une pinte de bière de ­microbrasserie québécoise. Popcorn BBQ, saucisses enroulées de bacon, steak de porc sauce Memphis, chou-fleur grillé sauce Buffalo et huîtres à 1 $.

Dès 18 h, menu spécial et ­plateaux de finger food.

Le Das Bier

Pour le Super Bowl, au Das Bier, les ailes seront à 0,25 $ et les pintes de bière à 5 $. En plus de pouvoir goûter à leur poutine ­spéciale de la Poutine Week, il y aura des promotions sur les nachos et plusieurs plats!