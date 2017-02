Anderson signe son premier top 8 en deux ans

«Ma descente contre Wild était vraiment très bonne et c’était l’une des plus rapides de la journée. J’ai essayé de répéter la même chose au tour suivant, mais j’en ai trop fait. Je suis quand même bien heureux, car c’est mon premier top 8 depuis deux ans.»

Sa longue expérience de course lui confirme que les travaux et ajustements faits sur ses planches sont sur la bonne voie. En contrepartie, à 41 ans, il sait aussi que son corps ne peut plus encaisser un rythme d’entraînement aussi soutenu et des planches aussi rigides qu’il y a 10 ou 15 ans.