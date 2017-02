Attentat de Québec : pour la suite du monde...

Ce vendredi, à Québec, avaient lieu les secondes funérailles publiques pour trois des six victimes de l’attentat sanglant contre le Centre culturel islamique de Québec.

Une deuxième cérémonie empreinte d’une immense dignité et d’un respect exprimé à plusieurs reprises pour le peuple québécois et le peuple canadien.

De même que pour les dirigeants politiques. Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. À la cérémonie de Montréal, idem pour le maire Denis Coderre.

Tout particulièrement, le maire de Québec, Régis Labeaume, y annonçait enfin la création du premier cimetière musulman dans la ville de Québec. Au-delà des mots, un geste très signifiant.

Impossible de résumer autant de propos éclairants. Lesquels, malgré la tragédie qui a frappé la communauté musulmane, ouvraient tous vers l’avenir.

Des propos marqués par l’espoir d’un rapprochement réel de tous les Québécois. Chacun exprimant une résistance déterminée à refuser les discours haineux, quel qu’ils soient.

Les mots prononcés par l’imam Hassan Guillet, dans une longue allocution en français, en arabe et en anglais, furent toutefois les plus puissants, les plus profonds.

Puis, l'imam prononça le nom du tueur: «Notre ennemi, ce n’est pas Alexandre Bissonnette, c’est l’ignorance.» Et il le fit avec une finesse et une analyse aussi brillantes que renversantes.

***

Il le fit en français, mais aussi en anglais.

Dans la section anglaise de son allocution, voici comment il s’en expliquait (en traduction) :

«Est-ce que j’ai fait la liste de toutes les victimes? Non. Il y a une victime dont personne ici ne veut parler. Mais étant donné mon âge, je peux y aller.

Cette victime, son nom est Alexandre Bissonnette. Alexandre, avant d’être un tueur, il était une victime aussi.

Avant de tirer ses balles dans les têtes de ses victimes, quelqu’un lui a planté des idées dans la tête – des idées encore plus dangereuses que des balles.

Dans sa tête, ce jeune ne s’est pas levé un matin en pensant aller à un pique-nique.

Ça ne se passe pas ainsi, qu’on se lève le matin pour dire je vais tuer des gens à la mosquée.

Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, il y a des politiciens et certains journalistes, hélas, certains médias, qui sont en train d’empoisonner notre atmosphère.

Nous ne voulions pas le voir car nous adorons ce pays. Nous adorons cette société. Nous voulons que cette société soit parfaite.

Nous étions comme des parents. Leur enfant fume ou prend des drogues. Et quand des enfants disent «hey, j’ai vu ton jeune prendre des drogues. Non, je ne le crois pas. Mon fils est parfait»!. – On ne veut pas le voir et on ne l’a pas vu.

Et c’est arrivé pourtant.

En fait, mes amis, à Québec, il y a quelques temps, quelqu’un a installé une tête de porc devant la mosquée. Les responsables de la mosquée ont dit «non, c’est un geste individuel. C’est un cas isolé. Personne n’est contre nous. On n’est pas contre personne.

Je suis fier d’eux et c’est ainsi que ça doit se passer.

Par contre, il y avait un certain malaise.

Soyons francs, Alexandre Bissonnette n’est pas sorti du vide. Il n’est pas venu de nulle part. (...)

Hélas, beaucoup de choses se passent. Alors, ce jeune garçon a été empoisonné.

Mais nous voulons qu’Alexandre soit le dernier qui aura posé un tel geste criminel. (...) Si nous continuons sur la même voie, mes amis, nous aurons les mêmes résultats.

Sommes-nous contents devant six morts? Cinq blessés. Dix-sept orphelins. Six veuves. Et une famille détruite - celle d’Alexandre Bissonnette et peut-être ses amis également. Nous n’en voulons pas de ça.

Alors changeons!

Je suis encouragé devant ce que j’ai entendu de nos premiers ministres et de notre maire, de beaucoup de nos dirigeants. J’en suis très fier et je les remercie et je n’en suis pas surpris.

Tout ce que je dis c’est qu’il nous faut commencer à traduire les paroles en gestes. Avec cette tragédie, Dieu nous a donné des citrons. Pourquoi ne pas en faire une limonade?

Inspirons-nous de ces événements négatifs pour que quelque chose de positif puisse en sortir.

À partir d’aujourd’hui, soyons une réelle société unie et unifiée.

De la même façon que nous sommes unis dans notre douleur aujourd’hui, dans notre peine, à partir d’aujourd’hui, soyons unis dans notre rêve, dans notre espoir et dans nos plans pour l’avenir.

Que l’avenir tant rêvé par nos amis décédés pour leurs enfants, construisons-le cet avenir, nous-mêmes. Et c’est ainsi que nous rendrons hommage à leur mémoire.

Nous ne le ferons pas en cherchant la vengeance. Cela ne donnerait absolument rien. (...)

Il y a des gens qui ne nous connaissent pas. Cela devrait être plus facile de les laisser comprendre qui nous sommes. (...)

Nous sommes des citoyens comme tout autre citoyen. Nous avons les mêmes droits. Nous avons les mêmes obligations, les mêmes devoirs. Nous devrions bâtir ensemble ce pays.

Et c’est ainsi que nous respectons la mémoire de nos défunts.

C’est que nous nous occuperons de nos orphelins.

C’est ainsi que nous serons des bons musulmans, des bons Canadiens et des bons Québécois. (...)»

***

Bref, comme je l’écrivais ici, en quelques jours à peine, le Québec a déjà changé...