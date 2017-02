Des oui pour les JO

Sidney Crosby, Connor McDavid, Carey Price, Alex Ovechkin et Patrick Kane ont tous déjà milité en faveur d’une participation des joueurs de la LNH aux Jeux olympiques de Pyeongchang en Corée du Sud.

Dans le vestiaire du Canadien, Andreï Markov et Tomas Plekanec ont ajouté leur voix à celles des grandes étoiles du circuit.

« Oui, nous voulons participer aux Jeux olympiques, a clairement répondu Markov. Pour tous les athlètes, c’est un honneur de représenter son pays, c’est encore plus vrai pour les JO. La décision se prendra toutefois bien en haut de ma tête.

« Je crois que c’est surtout bon pour les partisans. Ils veulent voir les meilleurs joueurs au monde, a-t-il poursuivi. J’ai eu la chance de vivre les JO à trois reprises avec la Russie et j’en garde de précieux souvenirs. Je ne sais pas à quoi ressemblera la décision de la LNH. »

Plekanec, qui a porté les couleurs de la République tchèque à Sotchi et Vancouver, partage l’opinion de son coéquipier.

« Nous désirons tous jouer aux Jeux olympiques, a affirmé le numéro 14. C’est unanime chez les joueurs. Il n’y a pas une plus grande scène que celle des JO. C’est le meilleur tournoi possible. Et c’est magique d’y participer puisque tu rencontres des athlètes dans d’autres disciplines et qui proviennent de partout dans le monde. Il n’y a pas de doute que nous souhaitons poursuivre l’aventure. »

À l’image de Markov et Plekanec, Michel Therrien est favorable à la participation des joueurs de la LNH aux Jeux.

« Tu veux toujours que tes joueurs connaissent de grandes expériences, ça fait partie de la vie, a-t-il raconté. Les Jeux olympiques sont un événement spécial. Quand tu as la chance de représenter ton pays, c’est très important à mes yeux. De ce côté, je vais soutenir les joueurs. »

Rencontre à New York

À un an des JO en Corée du Sud, les dirigeants de la LNH avec Gary Bettman en tête, Donald Fehr, comme représentant de l’AJLNH, et René Fasel, le président de la Fédération internationale de hockey sur glace, ont rencontré Thomas Bach, le président du Comité international olympique, vendredi, à New York.

Peu d’informations concrètes ont circulé après cette réunion au sommet. Bach a décrit cette rencontre comme une visite de courtoisie où l’ambiance était ouverte et amicale.