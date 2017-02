En vidéo : Les pubs de chars du prochain Super Bowl

Le Super Bowl nous réserve toujours des publicités délectables, et cette année ne devrait pas faire exception à la règle.

Plusieurs publicités qui seront diffusées dimanche sont d’ailleurs déjà disponibles sur le web. Et à en croire nos trouvailles, les automobiles seront à l’honneur. Avant même le botté d’envoi, voici donc les pubs de chars que vous pourrez voir dimanche soir!

Audi

Audi mise sur l’équité hommes/femmes pour sa publicité de cette année. En fait, on ne voit presque pas ses voitures! Mis à part la nouvelle S5 qui est présentée vers la fin, Audi tente plutôt de passer un message qui va au-delà de l’automobile.

Buick

Buick mise sur la notoriété du quart-arrière Cam Newton et du modèle Miranda Kerr pour faire la promotion de la Cascada, un modèle décapotable qui n’est pas offert au Canada.

Ford

Dans une publicité plutôt amusante, Ford met de l’avant ses investissements dans les domaines d’autopartage, des véhicules électriques et des voitures autonomes.

Mercedes-Benz

Pour présenter sa nouvelle AMG Roadster, Mercedes-Benz a décidé de s’associer à l’acteur américain Peter Fonda... et à une bande de motards. Avec la chanson «Born to be wild» en arrière-plan, ça donne envie de partir en roadtrip!

Kia

Dans une série de publicités misant sur l’humour, Kia s’associe à l’actrice Melissa McCarthy pour faire passer son message. Tentant à tout prix de sauver la planète, McCarthy termine la publicité dans un Niro, le nouveau véhicule hybride et électrique du constructeur coréen.

Lexus

Dans une publicité intitulée «Man and machine», Lexus veut mettre en valeur la fluidité des lignes de sa nouvelle LC 500 en la faisant «danser» avec Lil’ Buck, un artiste qu’on peut aussi voir à l’œuvre dans les publicités d’AirPods, d’Apple.

Honda

Honda fait revivre les albums de finissants de quelques vedettes dans une publicité très bien réalisée mettant en scène le nouveau CR-V 2017. Quand on veut, on peut.

Toyota

Pour vanter les mérites de sa voiture à hydrogène Mirai, Toyota met en scène une pauvre fleur qui se fait étouffer par les émissions polluantes des méchantes voitures à essence. Puis, la Mirai arrive et lui redonne vie. Un vrai conte de fées!