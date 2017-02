La beauté d’une prière

La mort est révoltante en soi. Elle l’est encore plus quand des êtres chers sont victimes d’une agression sauvage fauchant leur destin avant le temps.

Dans ces moments où la vie nous semble non seulement injuste, mais absurde, il faut à tout le moins certains rituels pour dire adieu symboliquement à ceux qui quittent notre monde.

Six Québécois ont été tués. Mais ils ont été tués en tant que musulmans. Cette réalité brutale nous rappelle que la haine raciale et religieuse, même si elle est cantonnée dans les marges de notre société, peut en sortir d’un coup et semer la terreur.