La classe politique touchée par la cérémonie

De nombreuses personnalités se sont rendues, vendredi, aux funérailles de trois des six victimes de l’attentat du Centre culturel islamique de Québec et se sont extrêmement dites touchées par les récents événements.

À LIRE AUSSI: Un premier pas pour rapprocher les communautés

Le Centre des congrès de Québec était fort occupé, pour l’occasion. Plusieurs personnalités connues de toutes les sphères ont partagé leur réaction, à la suite de cette semaine chargée en émotions.

«Tout le Canada, le Québec et la ville de Québec sont en deuil. Des amis, des concitoyens et des pères de famille, nous nous souviendrons d’eux. Nous devrons être conscients de la responsabilité que nous avons de veiller les uns sur les autres et que doit se rassembler en amour et non dans la division», a indiqué le premier ministre du Canada, Justin Trudeau.

«Tout le pays est en deuil et en solidarité avec nos frères et sœurs de la communauté musulmane. Je crois que demain c’est le début d’une longue réflexion», a ajouté Joël Lightbound, député fédéral de Louis-Hébert.

Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix vivait, pour sa part, une première expérience en tant qu’intervenant dans une cérémonie musulmane.

«C’est une première pour moi, je n’ai jamais eu à prendre la parole dans un événement comme celui-ci, dans une autre profession non chrétienne», a-t-il indiqué.

«Nous sommes à la fois très heureux et très émus d’être ici, ensemble, pour être solidaires avec ces frères et sœurs qui sont dans la douleur à la suite de cette violence dans notre ville», a ajouté le cardinal.

Nouveau chapitre

Croisé à sa sortie du Centre des Congrès, le député Sam Hamad s’est quant à lui dit touché par la cérémonie, mais surtout par l’élan de solidarité qui dure depuis dimanche.

«Ces actes de solidarité démontrent qu’on vit tous ensemble. Ça a rapproché les gens et c’est un nouveau chapitre de compréhension et d’échange qui débute. Je souhaite que ça puisse durer. J’y crois», a souligné le député de Louis-Hébert, visiblement ému.

Ce nouveau chapitre viendra toutefois à coup de travail et d’inclusion a de son côté rappelé la députée de Québec Solidaire, Manon Massé.

«Bien sûr, nous avons entendu le nécessaire changement de cap dans nos paroles, mais nous avons surtout entendu qu’il ne fallait pas que ça s’arrête aujourd’hui. Il faut se mettre en action, se relever les manches. [...] Il faut faire des arrêts d’agir. Dire non à des gens, des groupuscules, des médias.»

- Avec la collaboration de Pierre-Paul Biron