Le rôle des intellectuels

Depuis la tragédie de dimanche dernier, les intellectuels, dont c’est le métier d’éclairer la société, se sont faits bien discrets. Seuls des chroniqueurs — et pas tous — sont montés aux barricades afin de tenter de comprendre l’incompréhensible.

C’est un exploit de réussir à se mettre en distance lorsque survient pareil drame. L’émotion, faite de stupeur, d’ahurissement, d’incrédulité, prend le dessus. Et c’est ainsi que, durant quelques jours, des gens supposément éclairés dérapent, laissant leur raison au placard. Dans ce contexte, le premier ministre Philippe Couillard a fait preuve de retenue, de gravité, de sensibilité et d’autorité rassurante.

Mais tous ceux qui ont cherché les responsables des actes de ce terroriste de souche, aussi dévoyé politiquement que terrifiant psychologiquement, ces commentateurs indigents ou aveuglés ont contribué à attiser toutes les insécurités personnelles et collectives du Québec.

Malaises identitaires

Ces insécurités sont enfouies chez les Québécois, chez tous les Québécois. La majorité francophone demeure empêtrée dans ses malaises identitaires, en les niant ou les affirmant jusqu’à l’outrance. La communauté musulmane subit les retombées de la guerre que mènent au nom de l’Islam les fous d’Allah, et la communauté juive, qui se fait discrète subit encore et toujours un antisémitisme larvé. Nous, chroniqueurs, sommes à même de le constater dans les commentaires nombreux et trop souvent diffamatoires que nous recevons.

Grâce à la technologie, la haine a donc envahi la culture actuelle. L’horreur au quotidien est relayée en direct, d’où qu’elle provienne. Le tueur de Cap-Rouge vivait non pas avec les ressentiments du passé, mais dans une apocalypse de l’avenir qu’il a concrétisée. Sa radicalisation s’est exprimée en tuant des musulmans, mais il aurait sans doute pu réussir en s’abreuvant sur les réseaux sociaux à se transformer en djihadiste, tueur de mécréants chrétiens, juifs ou musulmans modérés.

S’il fallait dresser la liste de tous ceux qui ont déraillé à propos des fédéralistes, des souverainistes, des immigrants toutes catégories, des gays, des femmes, des juifs ou des handicapés depuis des décennies, on serait obligé d’instaurer une journée par semaine de mea culpa.

Pollueurs d’esprits

Les politiciens, les médias, les humoristes, les enseignants idéologisés, les blogueurs, voire les «trolls» et autres énergumènes de la Toile et les intellectuels fanatisés, tous contribuent à polluer les esprits.

Ce que les Québécois ont spontanément démontré depuis cet attentat, c’est que la culture qui les a définis, modelés, éduqués et nourris spirituellement est marquée du sceau de la tolérance, de l’ouverture et d’une bonté qui les met à l’abri du cynisme.

La liberté d’expression assurée par la Charte des droits comporte un prix élevé. Les offenseurs de tout acabit peuvent se déployer impunément. Les jappeurs, les imprécateurs des mots qui tuent et blessent sévissent. L’indignation collective seule peut les freiner. C’est la différence entre le droit et la morale. La liberté d’expression ne peut être limitée que par la honte ressentie par ceux qui en abusent. L’ignorance, les préjugés, les grossièretés, l’insulte et le dégoût de l’Autre sont des armes qui assassinent la tolérance, cette vertu qui honore l’être humain et le protège de ses démons.