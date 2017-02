Les 5 moments les plus marquants des spectacles de la mi-temps

Dimanche, Lady Gaga aura fort à faire si elle souhaite ajouter son nom au palmarès des cinq moments les plus marquants des spectacles de la mi-temps du Super Bowl.

1. 2004 – le « wardrobe malfunction » de Janet Jackson

La scène restera à jamais gravée dans notre mémoire collective. Justin Timberlake interprète son tube, Rock Your Body, en suivant une chorégraphie réglée au quart de tour. Après avoir chanté la phrase «And I’ll have you naked by the end of this song» («Et je t’aurais dévêtue d’ici la fin du morceau»), il arrache une partie du bustier de Janet Jackson, exposant au grand air le sein de cette dernière. Le numéro fait scandale et donne naissance au mot «nipplegate». La carrière de Janet Jackson ne s’en est jamais remise.

2. 2007 – Prince joue Purple Rain... sous la pluie

Photo courtoisie

Au cœur d’un stade illuminé au moyen de petites lumières pourpres, Prince a bouclé sa prestation en jouant son classique, Purple Rain, pendant qu’une véritable pluie s’abattait sur Miami. Le moment où l’artiste offrait son solo de guitare derrière un voile est passé à l’histoire. Cette finale a tellement marqué les esprits qu’on se souvient à peine du reste du mini-concert, au cours duquel le chanteur avait notamment repris We Will Rock You de Queen et Best of You des Foo Fighters.

3. 2002 – U2 salue les victimes du 11 septembre

Photo courtoisie

Encore aujourd’hui, impossible de regarder ce numéro sans frissonner. Devant un immense voile sur lequel défilaient les noms des milliers de victimes des attentats du 11 septembre 2001, U2 a élevé les esprits de millions de téléspectateurs en jouant Where The Streets Have No Name, une chanson qui comprend l’un des plus célèbres riffs de guitare de tous les temps. Un moment grandiose et plus grand que nature, mais également très touchant et intimiste, malgré les milliers de fans qui sautaient autour des planches.

4. 2012 – M.I.A. tente de voler la vedette à Madonna

Que serait une performance de ­Madonna sans controverse? Mais au 46e Super Bowl, la Material Girl n’avait rien planifié de scandaleux. Elle souhaitait simplement en mettre plein la vue (en s’associant avec deux entreprises québécoises, le Cirque du Soleil et Moment Factory) et plein les oreilles en proposant un pot-pourri de quelques-unes des meilleures chansons pop des 30 dernières années, les siennes. Entre Vogue, Music et Like A Prayer, M.I.A. a toutefois décidé qu’il en serait autrement en faisant un doigt d’honneur à la caméra. Le geste n’est certes pas passé inaperçu, puisque la prestation de Madonna a établi un record ­d’audience, attirant une moyenne de 114 millions d’Américains, soit plus que l’affrontement Giants-Patriots.

5. 2015 – Le requin gauche de Katy Perry

Photo courtoisie

Katy Perry devait être la star du spectacle, mais au final, c’est du danseur déguisé en requin dont tout le monde se souvient. Durant Teenage Dream, le pauvre semblait avoir complètement oublié la chorégraphie. Situé à gauche de l’artiste, le gros poisson a attiré tous les regards... et même plus. Après quelques secondes, le mot-clic #LeftShark apparaissait sur ­Twitter.