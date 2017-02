Les petites ailes du Super Bowl

1.Dans un grand bol, mélanger la sauce hoisin, le sirop d’érable et le jus d’orange. Ajouter les ailes de poulet et ­retourner plusieurs fois. Couvrir et réfrigérer au moins 4 heures.

3. Préchauffer le four à 375 °F (190 °C). Couvrir une plaque à four de papier sulfurisé ou aluminium. Déposer les ailes de poulet égouttées sur la plaque et réserver la marinade. Cuire au four 20 minutes.