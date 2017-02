Quand la poussière retombera

L’attentat meurtrier contre le Centre culturel islamique de Québec nous appelle à une vaste réflexion, individuelle et collective. Pour la mener à bon port, commençons par laisser le tueur au système de justice. Laissons aussi l’enquête policière se charger d’établir les motivations réelles derrière sa haine féroce des musulmans.

Et si nous posions le problème autrement? Au-delà d’un tueur dont le sort ne nous appartient pas, changeons notre perspective. Non pas pour faire taire le débat sur le «vivre-ensemble», mais pour mieux l’éclairer. Sans autoflagellation outrancière ni aveuglement volontaire.

En quelques jours à peine, le Québec a déjà changé. Depuis l’attentat, l’islamophobie est sortie du placard. Nier son existence n’est plus une option. Sans être un courant dominant, depuis l’attentat terroriste du 11 septembre 2001 au World Trade Center, elle monte sourdement à travers l’Occident.

Selon les réalités propres à chaque société, elle monte à des degrés divers. La confusion entre l’islam et l’islamisme violent s’est installée. Depuis, l’islamophobie carbure à la barbarie de Daech, la peur résurgente de l’immigration et une extrême droite populiste xénophobe qui, en Europe, aspire au pouvoir. Aux États-Unis, elle y est déjà.

Contre notre gré, l’attentat du 29 janvier nous précipite dans cet univers trouble. Au Québec et au Canada anglais, on découvre la présence de groupuscules d’extrême droite. Le nombre d’incidents haineux augmente. Une parole ouvertement islamophobe sévit dans les médias sociaux.

À l’opposé, depuis l’attentat, les signalements à la police se multiplient. Les vigiles de solidarité affluent. Les funérailles tenues hier pour trois des victimes furent émouvantes et rassembleuses.

Face au côté sombre et minoritaire de l’intolérance, des consciences s’éveillent. C’est ce qu’on appelle un moment charnière. Cela dit, rien n’est gagné pour autant.

Une fois le choc de l’attentat passé, sous prétexte d’une islamophobie bien «pire» ailleurs, la plus grande tentation sera celle de la banalisation. Or, c’est précisément parce que c’est pire ailleurs qu’il est encore temps, au Québec et au Canada, d’y appliquer un cran d’arrêt.