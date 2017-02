Sans pitié pour les Voltigeurs

Même le jeu de puissance n’a pu sonner la charge lors d’une double supériorité numérique de 73 secondes. Le portier des Voltigeurs a d’ailleurs volé un but certain à Alex Katerinakis du bout de la jambière pour garder la marque intacte.

Oublié dans l’enclave, Dubois a fait mouche pour marquer son 10e but à son 11e match dans l’uniforme noir et blanc.

Il a profité de tout le temps voulu pour armer un tir en prenant la défensive à contre-pied et lâcher une «garnotte» dans la partie supérieure. Et il a répliqué avec un autre plomb moins de 20 secondes plus tard. Alain a mis fin aux émissions en complétant la mise en scène de Teasdale et Dubois avant qu’Anglehart enfile l’aiguille.