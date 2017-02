Tension entre Iran et États-Unis

Les États-Unis et l’Iran viennent de s’engager dans une dangereuse escalade verbale qui pourrait déboucher sur une guerre. Essentiellement, les États-Unis reprochent à l’Iran de procéder à des essais de missiles balistiques.

Le dirigeant suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, leur répond que l’Iran ne pliera pas devant les menaces inutiles d’une personne inexpérimentée. La situation est d’autant plus préoccupante qu’Israël et l’Arabie saoudite ont tous deux dénoncé l’accord nucléaire avec l’Iran et que le gouvernement de Donald Trump, très proche des Saoudiens et des Israéliens, semble sur le point de rompre cet accord. Hier, Paul Ryan, le président de la Chambre des représentants, a déclaré qu’il fallait cesser d’apaiser l’Iran.

1. Que dit l’accord nucléaire avec l’Iran ?

L’accord a été signé en 2015 entre l’Iran, l’Allemagne, la Chine, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et l’Union européenne. Il vise à empêcher l’Iran de fabriquer des bombes nucléaires. En échange, l’Iran sera traité comme tous les autres pays non nucléaires. Le pays pourra recourir à l’énergie nucléaire pour des fins médicales, de production d’énergie, etc. Les sanctions contre l’Iran seront levées. Le traité prévoit une période de transition de 15 ans au cours de laquelle des équipes internationales vérifieront que l’Iran démantèle ses installations nucléaires qui pourraient servir à des fins militaires.

2. Le gouvernement iranien a-t-il violé le traité ?

L’article 8 du préambule stipule que l’Iran doit s’abstenir de toute action qui s’opposerait à la lettre ou à l’esprit et aux intentions de l’accord. Très clairement, les essais de missiles balistiques s’opposent à l’esprit et aux intentions du traité. Mais le gouvernement iranien argue que «s’abstenir» ne veut pas dire «ne pas faire».

3. Pourquoi l’Arabie saoudite et l’Iran sont-ils des ennemis ?

L’Iran et l’Arabie saoudite sont des ennemis historiques. Les deux pays se réclament les leaders du «véritable islam», le premier étant chiite et le second, sunnite. Même si cette opposition idéologique est très réelle et qu’elle soulève les passions dans les populations, d’autres intérêts plus économiques doivent être pris en considération. En particulier, l’Iran possède les 4e plus grosses réserves pétrolières au monde et les 2e réserves gazières de la planète. Les sanctions économiques contre l’Iran ont empêché le pétrole et le gaz iranien d’atteindre librement les marchés internationaux, ce qui a contribué à maintenir les hydrocarbures à un prix relativement élevé. La fin des sanctions contre l’Iran est donc mauvaise pour les autres grands producteurs d’hydrocarbures.

4. Pourquoi Israël est-il ennemi de l’Iran ?

Le gouvernement iranien a fait de la destruction d’Israël un des piliers de sa propagande religieuse. Celle-ci est fondée, entre autres, sur la haine des Juifs. Le gouvernement iranien finance et soutient des organisations comme le Hamas et le Hezbollah qui sont voués à la destruction d’Israël. Mais plus que tout, c’est la volonté maintes fois réaffirmée par plusieurs dirigeants iraniens «d’annihiler Israël» et de «faire disparaître le pays de l’Histoire» qui inquiète le plus les dirigeants israéliens. D’où leur méfiance extrême face à l’accord nucléaire avec l’Iran.

5. Quels sont les intérêts des États-Unis ?