Une grande soirée pour Phil Kessel

L’attaquant Phil Kessel a profité d’une supériorité numérique lors de la prolongation pour couronner une brillante soirée dans une victoire de 4-3 des Penguins face aux Blue Jackets de Columbus, vendredi, à Pittsburgh.

Les défenseurs Kristopher Letang et Justin Schultz ont été les complices de Kessel sur le but vainqueur.

L’attaquant des Blue Jackets Cam Atkinson se trouvait alors au cachot pour avoir retenu Sidney Crosby plus tôt durant la période supplémentaire.

En marquant le but en prolongation, Kessel a terminé la rencontre avec deux buts et une mention d’aide. Il a par ailleurs dirigé cinq lancers vers le gardien adverse Sergei Bobrovsky, qui a conclu le match avec 29 arrêts.

Devant le filet des Penguins, Matt Murray a repoussé 28 des 31 rondelles dirigées vers lui.

En plus d’obtenir une mention d’aide sur le but vainqueur, Letang avait aussi alimenté Patric Hornqvist sur le deuxième but des Penguins. Kessel avait d’abord ouvert la marque.

Nick Bonino a été l’autre marqueur pour la formation de Pittsburgh.

Chez les visiteurs, Brandon Dubinsky, Alexander Wennberg et Atkinson ont touché la cible.

Pour Atkinson, qui avait créé l’égalité 3-3 à mi-chemin au troisième tiers, il s’agissait d’un 25e but depuis le début de la saison.

Dans le cas de Kessel, il compte maintenant 50 points en 50 matchs.

Rare visite de Kasparaitis

Les Penguins seront à nouveau en action, ce samedi soir, alors qu’ils rendront visite aux Blues, à St. Louis.

Avant le début du match contre les Blue Jackets, les Penguins ont rendu hommage à plusieurs anciens joueurs de l’organisation dans le cadre du 50e anniversaire du club. Darius Kasparaitis était notamment présent, lui qui était de retour à Pittsburgh pour une première fois depuis la fin de sa carrière en Amérique du Nord, en 2007.