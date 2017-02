Une vidéo où il s’exerce à tirer indigne le Parlement et les musulmans

Dominique La Haye et Benoît Philie

En pleines funérailles de victimes de la mosquée de Québec, le favori de la course à la direction du Parti conservateur, Kevin O’Leary, a semé la controverse hier en publiant sur les réseaux sociaux une vidéo où il s’exerce à tirer de la mitraillette.

La capsule, qui montre l’ancienne vedette de l’émission Les Dragons sur CBC s’exercer au tir avec différentes armes à feu de haut calibre dans un établissement de Miami, en Floride, a provoqué de sévères critiques au Parlement et une onde de choc chez les musulmans.

Les députés, toutes allégeances confondues, ont immédiatement condamné le geste du riche homme d’affaires unilingue anglais originaire de Montréal, qui a retiré la vidéo de Twitter et de Facebook deux heures après sa publication.

La capsule était toutefois encore accessible sur YouTube et Vimeo hier soir.

«Je suis sans paroles de voir un acte comme celui-là», s’est exclamé le ministre du Commerce international, François-Philippe Champagne.

Le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, est allé encore plus loin, en qualifiant le comportement de M. O’Leary de «crasse, insensible et stupide au plus haut point».

Plusieurs députés, y compris dans les rangs conservateurs, lui ont reproché son manque de jugement et de sensibilité pour avoir mis en ligne cette vidéo, alors qu’au même moment à Montréal avaient lieu les funérailles de trois des six victimes de l’attentat de dimanche dernier.

Pour le député conservateur de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, c’est la deuxième fois que le candidat dans la course montre «peu de sensibilité» envers les Québécois. Il rappelle que M. O’Leary avait déclaré qu’il ne jugeait pas nécessaire de parler français avant de changer d’avis par la suite.

La députée conservatrice de Beauport, Sylvie Boucher, a pour sa part indiqué qu’elle se dissociait «complètement du manque de jugement et de compassion» de l’aspirant-politicien.

Musulmans indignés

Des membres de la communauté musulmane ont aussi vertement critiqué la publication de cette vidéo hier.

Le coprésident de l'Association des musulmans et des Arabes pour la laïcité au Québec, Haroun Bouazzi, estime que le Parti conservateur a toujours été insensible aux questions de l’islamophobie dans la société canadienne.

«C’est un affront non seulement à la minorité musulmane au Canada, mais aussi, et peut-être surtout, à l’ensemble de la nation québécoise, étant donné toute l’émotion et les larmes qui ont coulé sur les visages [hier]», déplore-t-il.

Un avis partagé par le fondateur de l’Alliance musulmane canadienne, l’imam Musabbir Alam, qui dénonce un geste «pas très logique».

Une « erreur »

L’équipe de campagne du candidat, qui se trouvait à New York hier, a présenté des excuses, après avoir rapidement retiré de Twitter et de sa page Facebook le contenu controversé.

«C’était une erreur de bonne foi. Nous sommes bien au fait des événements qui se sont produits à Québec et nos pensées vont aux victimes et aux familles des victimes de cette tragédie», a déclaré l’attaché de presse de M. O’Leary, Ari Laskin.

M. O’Leary a pour sa part écrit sur Twitter qu’il avait fait retirer la vidéo «par respect pour la cérémonie».

Le Parti conservateur n’a pas voulu commenter.

— Avec la collaboration d’Hugo Duchaine

Levée de boucliers

«C’est inacceptable. [...] C’est un manque total de sensibilité envers les Québécois qui vivent un deuil actuellement avec l’attentat de Québec.»

– Pierre Paul-Hus, député conservateur de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles

«Je pense que c’est un manque flagrant de jugement, et deuxièmement, c’est un manque de respect envers les victimes de l’attentat»

– Maxime Bernier, député conservateur et candidat dans la course à la chefferie

«Il va faire passer Trump pour de la petite bière s’il continue comme ça. C’est sûr que la carte de M. Trump de provoquer pour faire parler de lui semble être une tactique utilisée par M. O’Leary.»

– Gabriel Sainte-Marie, député du Bloc québécois

«Le Parti conservateur a toujours été insensible aux questions de l’islamophobie dans la société, en plus d’être un acteur actif dans les faux débats que l’on nous impose depuis trop longtemps.»

— Haroun Bouazzi, fondateur de l’Association des musulmans et des Arabes pour la laïcité au Québec

«La sortie pro-armes de Kevin O’Leary le jour des funérailles démontre sa complète déconnexion avec le quotidien des Canadiens.»

– L’internaute Carlos Busque, sur Twitter

Courtiser les propriétaires d’armes

Critiqué récemment pour sa position frileuse sur les armes à feu, le candidat à la direction du Parti conservateur Kevin O’Leary tentait manifestement de se rapprocher des propriétaires d’armes hier en publiant une vidéo de lui tirant à la mitraillette.

«Regarde comment cette chose fume», dit l’aspirant-chef à la fin de la capsule en montrant la boucane qui s’échappe du canon d’une arme semi-automatique.

Filmé en mars 2016 dans un champ de tir à Miami en Floride, M. O’Leary manipule plusieurs fusils dans la séquence d’une quinzaine de secondes.

Propriétaires

Plus tôt cette semaine, le candidat avait été accusé par le parti de ne pas respecter les propriétaires d’armes à feu.

Le député conservateur de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles, Pierre Paul-Hus, estime que cette vidéo est une tentative maladroite de réparer les pots cassés, alors qu’avaient lieu les funérailles de trois des six victimes de l’attentat de Québec à Montréal.

«Je crois qu’il veut dire aux gens qu’il aime les armes», a-t-il dit.

Selon l’armurier à la retraite Pierre Turcotte, les fusils utilisés dans la vidéo sont pratiquement tous interdits au Canada.

Dans l’ordre d’apparition, on y verrait un pistolet de calibre 22, deux mitraillettes 9 mm, une arme de calibre 223, un Barrett calibre 50 et une arme semi-automatique de calibre 308, dit l’expert.