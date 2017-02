Attend-on sa mort ?

C’est le week-end du Super Bowl, donc parlons hockey. Si vous connaissez un peu la matière, ça va vous donner un coup. La semaine passée, Wayne Gretzky a eu 56 ans. Quelqu’un peut-il m’expliquer pourquoi cette légende, ce phénomène n’a pas un seul trophée à son nom dans la NHL? Ron-ron petit patapon, Gary. Wayne détient toujours un nombre record de records et il est évident que plusieurs d’entre eux ne seront jamais effleurés. Qui va réussir à amasser 2857 points en carrière? Qui réussira 92 buts dans une saison? Qui récoltera au moins un point dans chacun de 51 matches consécutifs? Je pourrais énumérer plus d’une vingtaine de ces marques exceptionnelles qui ne seront jamais grattouillées. La direction de la ligue ronfleuse, pas toujours en pleine connaissance et conscience, vit un dramatique dodo au gaz. Le trophée remis au joueur ayant accumulé le plus grand nombre de points dans une saison porte le nom de Art Ross, un défenseur récemment retiré depuis environ 110 ans.

ON LA POGNE PAS

Chaque année, au meilleur défenseur du circuit, on remet le trophée Norris. James Norris n’a jamais joué à la défense et n’a même jamais patiné à reculons de sa vie. On décerne le trophée Lady Byng au meilleur esprit sportif. Lady Byng, c’était l’épouse du vicomte Byng de Vimy, héros de la bataille de la crête de Vimy, Gouverneur général du Canada de 1921 à 1926. La madame n’aimait pas le jeu robuste. Émouvant. Ces gens sont liés à des trophées de premier plan de la NHL. Qu’ont en commun Lord Stanley, Conn Smythe, Frank Selke et William Jennings. Ils n’ont jamais disputé un seul match dans le circuit. Gourou Pedneault l’a déjà écrit. Tout est à refaire.

MACÉDOINE

On attend 80 000 spectateurs au stade NGR de Houston pour le Super Bowl. Selon Donald Trump, il y en aura 8 millions.

Super Bowl, comme dans bowl d’ailes de poulet, bowl de nachos, bowl de chips et, lundi matin, 45 minutes sur le bowl de toilette.

La Saint-Valentin dans dix jours. Si vous êtes cassés, c’est le temps de casser.

«Chu peut-être alcoolo, mais au moins, j’ai de la cuite dans les idées.»

Proverbe de la Saint-Valentin: «Ce que femme veut, Dieu le vend.»

À MARDI

À part moi aux pichenottes, existe-t-il un athlète qui a autant dominé son sport?