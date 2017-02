Comment financer une passion?

TD commandite ce contenu

Vous attendiez la retraite pour concrétiser une passion que vous entretenez depuis très, très longtemps? Mode d’emploi.

Vous avez toujours rêvé d’avoir votre propre bistro dans Limoilou ou sur le Plateau Mont-Royal. Ou un B&B accroché à flanc de montagne à Cap-aux-Corbeaux, un vignoble ou votre propre érablière. Vous voulez fabriquer vos meubles, votre fromage, votre bière, confectionner une ligne de vêtements, rénover des maisons puis les revendre?

Pour plusieurs, la retraite signale le début d’une deuxième carrière, basée sur une passion qui remonte parfois à l’enfance. Enfin, vous en aurez le temps. Mais en aurez-vous les moyens?

Concrètement, certains projets de retraite s’organisent comme si on se lançait en affaires. Parce qu’ils sont complexes, nécessitent du financement ou des ressources professionnelles. Vous aurez peut-être à embaucher, à voyager, à maîtriser une technique de fabrication, à communiquer votre passion. On ne s’improvise pas chef d’entreprise du jour au lendemain.

S’organiser

Vous devrez planifier votre projet le plus longtemps possible avant la retraite. Vous en connaissez peut-être déjà beaucoup sur le sujet. Tant mieux.

Il faudra tout de même établir vos objectifs: Quelle est l’ampleur de mon projet? Sera-t-il commercial? Comment vais-je vendre, me faire connaître, le financer? Quels seront la technologie, le procédé de fabrication, les équipements? Devrais-je embaucher? Où sera-t-il situé (à domicile, ailleurs, dans quelle région)? Il faudra documenter et chiffrer votre projet, peut-être écrire un plan d’affaires.

«Financièrement, la retraite est constituée de deux choses: les dépenses courantes et les projets personnels, explique Stéphan Bourbonnais, premier vice-président, gestion de Patrimoine TD. Pour satisfaire ces deux aspects de votre vie de retraité, ça prend de la planification et une épargne suffisante.»

Ressources financières

C’est pour cela qu’il faut rencontrer un conseiller ou un planificateur financier. Il produira un plan qui tiendra compte de plusieurs aspects cruciaux: épargne, fiscalité, imprévus (assurance), taux de rendement, inflation...

«On évalue la retraite en fonction des projets, mais aussi des ressources financières actuelles et futures, ajoute Émile Khayat, directeur de succursale à la TD.

«Chaque personne, chaque projet sont différents. On évalue tous ces aspects de la vie d’un client grâce à des outils de prévision et on considère l’horizon de temps avant la retraite, ainsi que le niveau d’épargne, pour proposer la bonne façon de le réaliser.»

«Un bon plan comporte un scénario optimiste et pessimiste et tient compte des changements dans la vie d’un futur retraité, avant et après la retraite. Il doit être ajusté tous les ans», reprend M. Khayat.

Conseils