La revanche de Mulcair

Il y avait belle lurette que le NPD avait occupé le haut du pavé à la Chambre des communes. L’histoire des derniers mois en était une de démotivation et de mauvais sondages. Le NPD peinait à attaquer efficacement Justin Trudeau, qui tenait le rôle de vrai champion de la gauche.

Il faut dire que l’ami Trudeau leur a mis la balle au centre du marbre cette semaine. Ce n’est pas la première fois qu’un gouvernement renonce à un engagement solennel, mais disons que ce revirement est gros. Même grotesque. L’engagement était très ferme et les motifs de l’abandon sont nuls. La consultation aura coûté une fortune pour rien.

Pour ajouter au cynisme, quiconque connaît un peu la politique imagine facilement le sombre raisonnement qui a conduit à annoncer le recul maintenant. L’actualité de la semaine est surchargée par un terrible attentat et par l’ouragan Trump. L’entourage de Justin Trudeau aura pensé que cette nouvelle allait passer sous les radars. Un petit 24 heures de critique et on passe à un autre appel.