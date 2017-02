Le Canadien se cherche

La défaite du Canadien contre les Flyers nous a encore une fois prouvé que le hockey est imprévisible et que le Canadien vit un éternel recommencement d’un match à l’autre.

Après le match contre les Sabres, c’était le bonheur total dans le camp tricolore. Je voyais un Michel Therrien heureux que ses joueurs offrent une bonne performance après la pause du match des étoiles.

Mais jeudi, à Philadelphie, les difficultés de son équipe lui ont encore sauté aux yeux. Une équipe qui avait de la difficulté à patiner et à compétitionner. C’est la réalité d’un sport où on dispute beaucoup de matchs.

Et une pénalité d’Andrew Shaw a tout fait basculer avant que les Flyers ne gagnent la rencontre. On constate que le Canadien a beaucoup de difficulté sur les patinoires étrangères, contrairement à son jeu à domicile. Est-ce parce que l’équipe est plus petite? Que certains joueurs ont plus d’énergie à la maison que sur la route? C’est la raison pour laquelle Marc Bergevin étudie son équipe, qu’il regarde à quel endroit il peut l’améliorer. C’est certain qu’il fait de nombreux coups de téléphone à ce sujet.

Pénalités coûteuses

Dans le cas de Shaw, il y a quelque chose de frappant. Certes, c’est un petit guerrier qui se donne corps et âme, qui n’hésite pas à se battre au besoin, mais parfois, il veut en mettre plus que le client en demande.

D’ailleurs, jeudi, si l’intensité était absente, il fallait au moins dans ce cas que les joueurs soient disciplinés. La pénalité de Shaw était impardonnable. Tu peux parfois gagner 7-6 en étant indiscipliné, mais pas quand c’est serré et que ça finit 2-1. Michel Therrien avait raison de lui taper sur les doigts.

Ce seront deux défis intéressants pour le Canadien en fin de semaine. D’abord contre Washington et Ovechkin puis contre Edmonton et McDavid. J’ai hâte de voir quel visage le Canadien va présenter, surtout que les Capitals sont la meilleure équipe de l’Est. Ça s’annonce tout un défi de rivaliser avec eux.

Pendant ce temps, à Ottawa...

Alors que les Canadiens peinent à coller des victoires, les Sénateurs leur soufflent dans le cou. Ils sont 6-2-2 à leurs 10 dernières rencontres. Le moins que l’on puisse dire, Mike Condon fait le travail. Il faut rappeler que ce n’est que sa deuxième saison dans la LNH. Comme l’an passé durant la convalescence de Price, il est devenu le gardien régulier du club en raison des malheurs de Craig Anderson. Il livre la marchandise et c’est peut-être le genre de gardien qui pourrait intéresser la nouvelle équipe de Las Vegas, si les Sens décident de protéger Anderson. Sur une masse salariale, son salaire ne prend pas beaucoup d’espace!

Après le Super Bowl, les amateurs de sport n’en auront que pour le hockey et le basketball, le baseball ne commençant pas avant le mois d’avril. Les rumeurs vont s’intensifier. Difficile pour moi d’imaginer que l’Avalanche du Colorado veuille échanger Landeskog et Duchesne, deux des meilleurs attaquants de cette formation.

Est-ce parce qu’on est incapable de les diriger? Quand les Statsny, Goulet et cie ont quitté les Nordiques, Joe Sakic a vécu la même chose en devenant le plus jeune joueur de l’équipe. Les Nordiques ont bâti autour de lui plutôt que de l’échanger.

Je doute fort que Beaulieu et Gallagher, par exemple, soient meilleurs que Duchesne et Landeskog.

— Propos recueillis par Roby St-Gelais

Les échos de Bergie

Des oublis inconcevables

Je suis tellement peiné pour Michel Goulet et Guy Lapointe qui n’ont pas percé le palmarès des 100 meilleurs joueurs de l’histoire de la LNH. Goulet a marqué 548 buts et a tenu à bout de bras les Nordiques alors que Lapointe a fait partie du prestigieux Big Three. On l’oublie encore une fois.

Je ne peux pas le croire. En plus, si Michel n’avait pas été blessé, il aurait pu jouer trois ou quatre ans de plus à Chicago. Dans le cas de Guy, son erreur a été réparée à Montréal en retirant son chandail. Mais on ne pourra pas revenir sur ce palmarès des 100 meilleurs joueurs. Ils ne le diront pas publiquement qu’ils sont déçus, mais intérieurement, c’est certain qu’ils sont tristes.

Félicitations Alain !

Je suis bien heureux pour Alain Vigneault qui a signé une prolongation de contrat de trois ans pour 4 M$ et 4,25 M$ par année. Je l’ai dirigé à Trois-Rivières. Il devient l’entraîneur québécois le mieux payé de l’histoire. Il était temps qu’un des nôtres soit reconnu! Dans son cas, il n’a jamais été demandé pour diriger l’équipe canadienne et c’est le 2e entraîneur actif avec le plus d’expérience, après Barry Trotz. Puis, à New York, la pression est tellement moins grande qu’à Montréal ou Québec, pour l’avoir vécu. C’est pratiquement le paradis! Personne ne te reconnaît sur la route et les journalistes qui suivent le hockey sont souvent les quatrièmes de leur média, les autres couvrant le baseball, le football et le basketball. Alain est heureux comme un poisson dans l’eau, pas de doute là-dessus.

Décision juste chez les Blues

Le congédiement de Ken Hitchcock, c’était à prévoir, même s’il était ami avec le directeur général Doug Armstrong. On n’avait pas besoin d’annoncer avant le début de la saison qu’il s’agissait de sa dernière année et que Mike Yeo allait le remplacer. Ce fut une mauvaise gestion. Les joueurs de hockey, ce ne sont pas des enfants! Et il y a Martin Brodeur, l’assistant au DG, qui va désormais s’occuper des gardiens. Il veut être DG, un jour, mais je crois qu’il veut toucher à toutes les sphères avant.