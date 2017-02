Scoop: je suis une victime!

Je suis né ailleurs, j’ai un drôle de nom, le français n’est pas ma langue maternelle, et je ne le parle pas exactement comme un Québécois de souche.

Il a suffi d’une seule plainte pour qu’un directeur régional demande à son personnel de ne plus utiliser les mots «monsieur» ou «madame» pour ne pas choquer quelqu’un qui ne serait pas trop sûr de son sexe.

On apprend ensuite que la SAAQ songe à permettre que l’on ne doive pas obligatoirement inscrire son sexe sur le permis de conduire.

Ici, on est devant autre chose.

Si les Québécois de souche regardent avec circonspection, c’est d’abord parce qu’ils ne comprennent pas et qu’ils tiennent à ce que perdurent leurs points de repère à eux.

À l’école primaire, des parents revendiquent de plus en plus en invoquant que leur enfant est «particulier» de 1001 manières.

Traditionnellement, vivre en société, c’était accepter 1001 petits désagréments. Aujourd’hui, non.

Le plus petit détail qui dérange pourra déboucher sur une revendication véhiculée par quelqu’un qui invoquera sa différence et, souvent, se posera en victime.

C’est comme si on avait fabriqué un droit de ne pas être heurté, ou un droit de transformer sa différence, son malaise ou sa susceptibilité en revendication légitime.

Certains plaident qu’on renforce l’harmonie sociale en essayant le plus possible d’accommoder le plaignant minoritaire.

C’est exactement le contraire. On attise le ressentiment de la majorité envers les minorités et on creuse les distances.