Voici une excellente façon de prouver que t'aimes vraiment Montréal

Présenté par

Chère Montréalaise, Cher Montréalais,

Sais-tu qu’il n’y a pas plus magnifique que toi quand le printemps décide enfin de te réveiller de ta stupeur hivernale?

Arrête ta modestie, c’est bien évident que tu le sais.

C’est pour ça que tu t’empresses d’envahir l'espace public avec ta bonne humeur désinvolte.

Eric Bolte/Agence QMI

Les festivals, les fêtes de quartier, le 375e, toutes les occasions sont propices pour célébrer ta légendaire joie de vivre que des gens de partout ailleurs viennent découvrir.

Mais jouer dehors et faire la fiesta avec la visite, ça demande un petit coup de main sur le ménage.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Avec Les Grandes corvées montréalaises, c'est ta chance de transformer une activité pas très excitante (soyons honnêtes) en un rassemblement communautaire et festif!

Parce qu’à Montréal, quand on se regroupe, on peut rendre n’importe quoi l’fun... même le jazz et le ménage!

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Ce n’est pas pour rien que ta ville détient le plus haut taux de participation à l'échelle du pays. Il y a eu 21 500 bénévoles l’an dernier. Cet été, on se rend à 25 000. Enweille, let's go!

Tu peux participer jusqu’en fin décembre, mais du 28 avril au 7 mai, c’est le moment idéal pour lui offrir une cure de beauté.

Si t’as l'esprit de gestionnaire de projet, tu peux facilement organiser une corvée en remplissant ce court formulaire sur le site web de la ville.

La ville te fournit même l’artillerie complète pour ta troupe de vaillants héros de la propreté! Pour participer à une corvée, suffit de confirmer ta présence à celle de ton choix.

ÈVE LEVESQUE/AGENCE QMI

Sérieusement, ton implication aura inévitablement un effet d’entrainement et de sensibilisation auprès du reste de la communauté. #inspiration!!!

« Oui, mais ça ne paye pas ! »... FAUX ! Tu peux amasser une fortune en canettes!

OK, là j’exagère un peu, mais tu peux gagner un des prix de participation et t'auras le droit de te vanter de ta bonne action pour le reste de l'année.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Avec ta famille, tes amis, tes collègues ou tes voisins, donne à ta ville chérie une gigantesque preuve d’amour en lui accordant un peu de ton temps.

Au plaisir de te revoir bientôt,

-Tes parcs, tes ruelles, tes rues, tes pistes cyclables, ta montagne, ton canal...

Allez, inscris-toi aux Grandes corvées montréalaises et visite la page Facebook et Twitter!

PS : #Pluspropre #MTLcorvees, pour ceux qui veulent documenter le tout sur les réseaux sociaux.