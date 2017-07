SAVARD, Mathieu



20 septembre 1936 - 27 mars 2017À Laval, à l'âge de 80 ans et 6 mois, est décédé Mathieu Savard.Il laisse dans le deuil sa fille Chantal, son fils Daniel, sa soeur Raymonde (Gaston), ses nièces et neveux ainsi qu'autres parents et amis.Un service funéraire sera célébré, dans sa place natale, à l'église St-Joachim-de-Tourelles en Haute-Gaspésie, le 22 juillet 2017 à 10h30.Alfred Dallaire MémoriaBoul. St-Martin, Laval, Qc.