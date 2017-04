Chevrolet Bolt 2017: la voiture électrique qui donne espoir

Tout a été dit sur la Chevrolet Bolt. Enfin, presque tout.

Certains l’ont louangée avant même de l’avoir essayée. Elle a même remporté le titre de voiture nord-américaine de l’année avant son arrivée chez les concessionnaires...

Faut dire qu’elle a de quoi impressionner, cette petite voiture 100% électrique. Avec une autonomie annoncée de 383 kilomètres et un prix de base de 42 895$, plusieurs n’ont pas hésité à la mettre sur un piédestal, la proclamant la première voiture électrique abordable offrant une autonomie intéressante.

Chevrolet Bolt EV 2017 Frédéric Mercier

À plus de 40 000$, on va se garder une petite gêne avec le mot «abordable». La Bolt représente assurément un pas dans la bonne direction vers la démocratisation des véhicules électriques, mais pour beaucoup de gens, elle est encore beaucoup trop chère. Même avec le crédit de 8000$ offert par le gouvernement du Québec.

À ce prix-là, au moins, vous vous retrouvez avec un véhicule capable de parcourir 383 kilomètres en une seule recharge. Du moins, c’est ce que Chevrolet annonce.

Chevrolet Bolt EV 2017 Frédéric Mercier

Montréal-Québec

Mis à part les modèles de Tesla, la Chevrolet Bolt est la première voiture électrique capable de parcourir la distance entre Montréal et Québec sans avoir à s’arrêter en chemin pour une recharge.

Et pour confirmer ça, je me suis prêté au jeu et j’ai conduit la Bolt de mon domicile montréalais jusque dans la Capitale-Nationale. Et oui, j’ai réussi à m’y rendre d’un trait. Sauf que ç’a été pas mal plus serré que je pensais.

Même en conservant une vitesse de croisière de 100 km/h tout au long du trajet, il ne me restait que 38 kilomètres d’autonomie une fois le pont Pierre-Laporte traversé. Disons qu’il n’y avait plus beaucoup de jus pour jouer aux touristes...

Il faut dire qu’à -7 °C, ce n’était assurément pas la journée idéale pour pousser les limites de l’autonomie de la voiture. Par contre, un automobiliste québécois doit inévitablement faire face à des conditions hivernales difficiles, et il est important de comprendre que les performances de la batterie sont grandement influencées parle froid. Tout comme la consommation d’essence d’une voiture ordinaire, d’ailleurs.

Dans des conditions optimales, aurais-je pu parcourir 383 kilomètres en une seule charge? Peut-être. Avec 30 degrés en plus, le vent dans le dos en descendant un côte...

Une fois la batterie à plat, une recharge entière nécessite 9 heures et demi en se branchant à une borne de 240 volts. Avec les bornes de recharge rapide de 400 volts offertes par le Circuit électrique, vous pouvez retrouver 145 kilomètres d’autonomie en une demi-heure environ.

Chevrolet Bolt EV 2017 Frédéric Mercier

Techno jusqu’au bout

À bord, la Chevrolet Bolt prend des airs d’ordinateur sur quatre roues.

Un écran tactile de 10,2 pouces trône au centre de la console, permettant d’accéder à une multitude d’informations quant à l’utilisation d’énergie du véhicule. D’une convivialité exemplaire, ce système d’infodivertissement est aussi compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

Chevrolet Bolt EV 2017 Frédéric Mercier

Avec la Bolt, vous avez aussi accès au Wi-Fi à bord, à une application mobile permettant de la contrôler à distance ainsi qu’à une panoplie de systèmes de sécurité active.

Malgré tout ça, vous devez vous attendre à un confort inférieur à ce que vous retrouveriez dans une voiture à essence du même prix.

Des exemples? Dans le véhicule que j’ai mis à l’essai, dont la facture dépassait les 46 000$, je n’avais pas de toit de toit ouvrant, pas de sièges électriques et une finition intérieure plus semblable à celle d’une Toyota Yaris qu’à une Audi A4.

Chevrolet Bolt EV 2017 Frédéric Mercier

Le sourire fendu jusqu'aux oreilles

La Chevrolet Bolt a beaucoup fait jaser pour son prix, mais on a très peu parlé de son comportement routier. Et c’est dommage, parce que cette voiture en a énormément dans le ventre!

Elle n’en a peut-être pas l’air, mais la Bolt est une vraie petite bombe. Avec 200 chevaux et 266 livres-pied de couple, il y a moyen d’avoir beaucoup, beaucoup de plaisir à son volant. Chevrolet a même pensé intégrer un mode Sport qui rend la réponse de l’accélérateur encore plus directe.

Chevrolet Bolt EV 2017 Frédéric Mercier

Le résultat? Vous pouvez passer de 0 à 100 km/h en 6,5 secondes. Et si vous roulez à 50 km/h et que vous enfoncez la pédale de droite au plancher, les roues avant vont se mettre à crier et à tourner sur place. Oui, à ce point-là.

La Bolt n’est donc pas une voiture qu’on achète seulement pour des raisons environnementales. C’est aussi une bagnole qu’on conduit avec le sourire accroché au visage.

Après tout, ce n’est pas parce qu’on conduit une voiture électrique qu’on ne peut pas s’amuser un peu!

La Chevrolet Bolt n’est pas parfaite. Toutefois, elle représente le futur, et pas juste pour Chevrolet. Pour l’industrie automobile au complet.

Elle nous donne espoir qu’un jour, les véhicules 100% électriques seront capables de séduire le grand public. Et juste ça, c’est une bonne raison de l’aimer.

Chevrolet Bolt EV 2017 Frédéric Mercier



Fiche technique

Nom : Chevrolet Bolt EV 2017

Prix de base : 42 895$

Configuration : Véhicule électrique à roues motrices avant

Mécanique : Moteur électrique avec batterie au lithium-ion de 60 kWh

Puissance: 200 chevaux / 266 lb-pi de couple

Autonomie électrique annoncée: 383 kilomètres

Concurrents: Nissan Leaf, Hyundai Ioniq EV, Kia Soul EV

Garantie de base : 3 ans/60 000 km

Garantie de la batterie: 8 ans/160 000 km