Davantage de piétons tués

Le bilan routier 2016 est l’un des meilleurs depuis 70 ans, mais les données sur les piétons sont inquiétantes puisque le nombre de décès a augmenté de 40 % par rapport à l’année précédente.

«Je sais ce que les familles vivent. Ça me fait de quoi et c’est très récent pour nous. Ça pogne au cœur quand on voit d’autres accidents», a brièvement commenté Denis Leclerc, qui a perdu son fils il y a quelques mois.

Photos d’archives et Courtoisie

Le 23 septembre 2016, Alexandre Leclerc, 20 ans, de Stornoway, a perdu la vie après avoir été frappé par deux véhicules alors qu’il circulait à pied sur la route 108 à Saint-Évariste-de-Forsyth.

«Les textos, le téléphone, ça n’aide pas. Plusieurs secondes d’attention sont perdues au volant. J’aimerais que le message passe», a ajouté M. Leclerc, encore très affecté.

«Il était du genre à foncer dans la vie. Il était toujours présent pour ses proches, toujours prêt à les aider. Il nous manque et il va toujours nous manquer», a résumé son amie de cœur, Emmanuelle Goulet.

Moins de respect

Selon le ministre des Transports Laurent Lessard, des changements de comportements s’imposent pour tous les usagers. En conférence de presse mardi, il a évoqué un récent voyage dans le Maine, où les automobilistes étaient plus respectueux envers les piétons.

Photo Stevens LeBlanc

«Ici, je me promène à Québec comme tout le monde, mais on dirait que ce volet-là, de respect, est moins présent», a-t-il indiqué. «Il faut aller plus loin parce que le message ne passe pas», a poursuivi M. Lessard, en précisant que «dans l’année, nous avons beaucoup parlé des cyclistes, mais on a peu parlé des piétons».

Législation

Un projet de loi comprenant une «série d’éléments» pour favoriser des changements de comportements sur les routes devrait d’ailleurs être déposé à l’Assemblée nationale d’ici septembre.

Deux campagnes de sensibilisation visant les piétons sont également prévues au cours des prochains mois, dont la première à la télévision et sur les médias sociaux, dès le 22 mai.

Pour la CAA-Québec, ce bilan aurait pu être moins lourd, si ses recommandations proposées à la table de consultation sur la sécurité routière avaient été appliquées. «On avait recommandé qu’il y ait des feux protégés en tout temps, où l'on ne peut traverser en même temps que les voitures. Nous avons aussi proposé d’interdire le virage à droite dès que le feu de piéton est activé», mentionnait le porte-parole Pierre-Olivier Fortin.

– Avec la collaboration de Jean-François Racine

Les chiffres de 2016

351 personnes sont mortes sur les routes du Québec, 11 de moins qu’en 2015;

dont 63 piétons, 18 de plus qu’en 2015.

54 motocyclistes, 4 de plus qu’en 2015.

1476 blessés graves, 96 de moins qu’en 2015.

Les mois de juillet, août et septembre 2016 ont été les plus meurtriers avec 93 décès

Les causes des décès :

Vitesse : 36 % • Distraction : 33 % • Alcool : 28 % •Fatigue : 22 %