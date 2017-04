Tendance cheveux: La saison du blond

Qu’on en commun les vedettes Sophie Turner, Katy Perry, Olivia Wilde, Kristen Stewart, Cara Delevingne, Zoe Kravitz, Allison Williams et même Justin Bieber et Adam Levine ? Ils ont tous récemment adopté le blond. S’il a toujours été prisé, il n’est pas toujours à la portée de tous comme on le voudrait. J’ai demandé à Matt Waldron, copropriétaire, maître coiffeur, coloriste et formateur du Salon Panache, de me dresser les grandes règles d’un blond parfait et tendance. Spécialiste du blond, Matt a notamment soigné les têtes de Jennifer Lawrence, Paris Hilton et Sophie Turner lors de leurs passages à Montréal.

Photo AFP