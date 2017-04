1,4 milliard $ perçus en trop par Hydro-Québec: les Québécois ne seront pas remboursés, dit Pierre Arcand

QUÉBEC - Le gouvernement Couillard ne remboursera pas les trop-perçus de 1,4 milliard $ obtenus des clients d’Hydro-Québec au cours des huit dernières années, tel que l’avait révélé TVA Nouvelles, mardi.

«Ce qui va se passer, c’est qu’il va y avoir une incidence sur les tarifs futurs», a expliqué mercredi matin le ministre de l’Énergie, Pierre Arcand, lors d’une mêlée de presse.

Selon ce dernier, obtenir des surplus des clients d’Hydro-Québec en encaissant les sommes perçues en trop n’est pas chose nouvelle.

«Il n’y a rien de nouveau là-dedans. Si vous regardez le budget de 2014, fait par le ministère des Finances, on le dit clairement, qu’on a pris ces montants-là, et on les a appliqués, évidemment, pour l’équité budgétaire», a souligné M. Arcand.

«En faisant ça, on a sauvé des millions et des millions en intérêts aux Québécois», a-t-il ajouté, lors de la période de questions de mercredi.

M. Arcand a indiqué que Québec s’engage maintenant à «retourner les trop-perçus [éventuels] aux consommateurs» parce que l’équilibre budgétaire a été atteint.

Selon Olivier Bourgeois, porte-parole chez Option consommateurs, il s’agit d’une tactique «légale parce que c’est une manœuvre volontaire».

«Les trop-perçus, ce sont les estimations plus élevées que la réalité. Avant, l’argent était retourné. Mais le gouvernement a changé le processus», a-t-il expliqué à TVA Nouvelles, mercredi.

-Avec la collaboration de Patrick Bellerose