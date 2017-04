Éthique et culture religieuse : l'abolition du cours exclue

Le gouvernement Couillard n'a pas l'intention d'abolir le cours d'éthique et culture religieuse, actuellement en révision.

À lire aussi : Éthique et culture religieuse: les profs réclament plus d’une heure par semaine

Le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, exclut totalement cette avenue. «Il n'est pas question pour moi de penser à abolir le cours maintenant», a-t-il précisé mercredi, à l'Assemblée nationale.



L'évaluation de cette matière, qui a remplacé l'enseignement confessionnel et moral dans les classes du Québec depuis 2008, portera principalement sur le contenu du cours et le matériel utilisé, insiste M. Proulx.



Pas question non plus pour le ministre de l'Éducation d'obliger les écoles à hausser le temps alloué au programme d'éthique et culture religieuse, comme le réclament les enseignants d'ECR. Si le contenu du cours est imposé par le ministère, les heures qui y sont consacrées sont sous la responsabilité des conseils d'établissement, plaide Sébastien Proulx.



Les professeurs d'ECR demandent que toutes les écoles secondaires allouent plus d'une heure par semaine à ce cours. Leur représentant, Sylvain Fournier, déplore que près de la moitié des établissements scolaires de la province ne respectent pas le régime pédagogique, qui recommande que 50 heures en moyenne par années soient consacrées au programme.



«C'est normal que ce soient des décisions prises localement en fonction de toutes sortes d'aléas qui leur appartiennent. Dans la mesure où les contenus sont rencontrés, donc ont été enseignés, ça répond au régime pédagogique actuel», rétorque le ministre.