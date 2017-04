«Fake news» à Enquête ?

Ainsi, contrairement à ce que l’émission Enquête a affirmé avec tambours et trompettes, Martin Prud’homme, le grand patron de la SQ, n’était pas dans le sud lors de la grosse tempête.

Il était à son bureau.

Et non seulement son adjoint Sylvain Caron n’était pas à une fête destinée à souligner le départ à la retraite d’un collègue, comme l’ont affirmé les journalistes d’Enquête, mais il n’y avait même pas de fête cette journée-là !

Comment le magazine d’information numéro Un de Radio-Canada a-t-il pu diffuser des informations aussi erronées ? Sans prendre la peine de les corroborer ?

Se pourrait-il qu’à force de vouloir régler des comptes, les journalistes d’Enquête oublient parfois de... faire enquête ?

On a de plus en plus l’impression que l’équipe d’Enquête est plus intéressée à « planter » certaines personnes et à défendre certaines idées qu’à présenter des faits de façon objective, sans idée préconçue ni agenda caché.

C’est comme si on se disait : « Voici l’idée que nous voulons défendre (il n’y a pas d’islamistes à Montréal, Martineau et Bock-Côté sont des islamophobes, la SQ n’a rien fait lors de la tempête, etc...). Maintenant, arrangeons-nous pour trouver des « faits » qui appuient notre idée de départ... »

Il y a une différence entre une chronique et un reportage. Or, certains topos d’Enquête ressemblent plus à des chroniques subjectives qu’à des reportages objectifs...

« Never let the facts get in the way of a good story », comme disent ironiquement les Anglos.

Ne laissez jamais des faits objectifs démonter une bonne histoire...

Est-ce la nouvelle devise d’Enquête ? Quand on veut planter quelqu’un ou défendre telle ou telle idée, tous les coups sont bons ?

Même utiliser des "faits alternatifs" ?