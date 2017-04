Fraude dans le panier d'épicerie?

Si votre panier d’épicerie contient entre autres de l’huile d’olive, du miel et des épices séchées, vous êtes peut-être victime de fraude alimentaire, un fléau mondial qui touche aussi les Québécois.

Un colloque de deux jours sur la fraude alimentaire se déroulait au Château Frontenac cette semaine, une première à Québec, pour sensibiliser la population au phénomène grandissant.

«Le consommateur est la première victime de la fraude alimentaire», mentionnait d’entrée de jeu Samuel Godefroy professeur titulaire d'analyses des risques au département de science des aliments, à l'Université Laval.

Selon l’Agence canadienne d’inspection des aliments, les produits rares et de haute valeur sont les plus susceptibles d’être falsifiés.

Photo Elisa Cloutier

«Il arrive que des étiquetages ne soient pas appropriés par exemple, que le produit soit dilué ou qu’on y ajoute des sucres, c’est le cas notamment pour le miel», mentionne Aline Dimitri, directrice des sciences et de la salubrité des aliments à l’ACIA.

Les épices séchées et l’huile d’olive sont aussi souvent montrées du doigt, soit pour leur composition, alors qu’on les mélange avec autres choses, ou en les identifiant à tort. «Parfois on indique «extra-vierge» [sur l’huile d’olive], mais elle n’est pas raffinée au point où elle est vraiment extra-vierge», précise-t-elle.

Sirop d’érable et... betterave

Et le Québec ne fait pas exception, alors que le sirop d’érable est dans la mire des fraudeurs à l’étranger. Selon le microbiologiste Marc Hamilton, du sirop de betterave a déjà été détecté l’or blond québécois.

«Le sucre contenu dans le jus de betterave a la même molécule naturelle que celui du sirop d’érable, même s’il ne vient pas du sirop. Il peut donc être plus difficile à détecter», précise le PDG du Groupe Environex, en ajoutant que la «marque canadienne», synonyme de qualité, peut être attrayante pour certains fraudeurs.

«Les fruits de mer et les autres produits purement canadiens qu’on exporte, quand ils arrivent dans un autre pays, on ne sait pas ce qu’ils en font», ajoute-t-il.

Origan et autres

Après avoir étudié la composition de l’origan séché dans 25 pays, le chercheur et professeur de l’Université Queen’s de Belfast Chris Elliot affirme que 36% de l’origan consommé au Canada est altéré avec des feuilles d’oliviers, de myrte et même des feuilles de fraises.

«N’importe quelle feuille verte était utilisée pour compenser», a-t-il indiqué, précisant que le Canada était dans le top 5 des pays où il se consommait le plus d’origan altéré dans le monde.

Consommateur plus informé

Pour M. Hamitlon, dont l’entreprise effectue une centaine d’analyses par semaine, le phénomène de fraude alimentaire n’est pas encore un enjeu au Québec, mais pourrait le devenir rapidement, puisque les consommateurs sont de plus en plus intéressés à connaître la provenance de leurs aliments.

«Pour le moment, ce sont plutôt des importateurs qui nous demandent d’analyser leurs produits, pour pouvoir les certifier, puisque les gens veulent savoir ce qu’ils mangent», indique-t-il.

Plaintes

L’Agence canadienne d’inspection des aliments rappelle que devant le doute, il est possible de lui envoyer une plainte en passant par son site internet. «Si on entend un problème avec un produit dans un certain pays, et qu’on sait qu’on importe beaucoup de cet aliment, on va fait un effort supérieur pour faire une vérification», conclut Mme Dimitri.