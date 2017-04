Gala des rondelles d’or: Thomas Chabot est la personnalité de l’année et le meilleur défenseur de la LHJMQ

Thomas Chabot, un défenseur des Sea Dogs de Saint John, a remporté les trophées Paul-Dumont (personnalité de l’année) et Émile «Butch» Bouchard (meilleur défenseur), mercredi soir, lors du Gala des rondelles d’or de la LHJMQ, présenté au Capitole de Québec.

C’était d’ailleurs la première fois depuis 1998 que le commissaire Courteau donnait rendez-vous à ses sujets dans la Vieille capitale pour ce banquet annuel.

Chabot a tenu à partager ses récompenses avec son coéquipier défenseur Oliver Felixson et le préposé à l’équipement des Dogs David Kelly, tous deux aux prises avec le cancer.

«Ça nous permet de réaliser qu’il n’y a pas que le sport dans la vie. Pendant que nous nous dirigeons à l’aréna chaque matin, eux doivent subir des traitements», a rappelé l’athlète de 19 ans, originaire de Sainte-Marie-de-Beauce.

Photo Jean-François Desgagnés

Chabot a débuté la campagne chez les Sénateurs d’Ottawa. Retranché au début de novembre après avoir disputé un seul match dans la LNH, il a renoué avec les Sea Dogs, puis il a défendu les couleurs d’Équipe Canada Junior aux championnats mondiaux juniors où il a glissé une médaille d’argent autour de son cou.

À Saint John, son aplomb a permis à la formation de l’entraineur Danny Flynn (entraineur de l’année) de remporter le trophée Jean-Rougeau (champions de la saison régulière).

«Ce fut une très belle saison, mais c’est actuellement difficile de le réaliser, car nous sommes encore actifs. Le but c’est d’aller chercher une coupe avec mes coéquipiers des Sea Dogs. Plusieurs d’entre nous ont commencé l’aventure il y a quatre ans alors que nous étions une équipe de bas de classement», a mentionné Chabot.

ABRAMOV : LE PLUS UTILE

Champion pointeur de la saison régulière, l’ailier Vitalii Abramov a remporté le trophée Michel-Brière, décerné au joueur le plus utile de la saison 2016-17. Le Russe de 18 ans a été préféré au joueur de centre Nicolas Roy, des Saguenéens de Chicoutimi et au défenseur Samuel Girard, des Cataractes de Shawinigan.

Photo Jean-François Desgagnés

«J’échangerais bien ce trophée contre une victoire qui aurait permis aux Olympiques de prolonger leur saison. Notre élimination s’avère une déception, mais je suis fier de l’ardeur démontrée par mes coéquipiers (contre le Cap-Breton)», a dit Abramov qui rejoindra au cours des prochaines heures le club-école des Blue Jackets de Columbus, à Cleveland.

«Ça me permettra de tester mes habiletés à un autre niveau de jeu. C’est excitant.»

UN DOUBLÉ POUR HISCHIER

Le Suisse des Mooseheads de Halifax Nico Hischier a quitté Québec avec les trophées de recrue de l’année et celui de meilleur espoir professionnel (Michael-Bossy) sous le bras.

«Je ne m’attendais pas à remporter autant de trophées», s’est excusé Hischier qui s’envolera vers la Suisse lundi pour le camp préparatoire de son équipe nationale en prévision des championnats mondiaux des moins de 18 ans.

Selon la Centrale de recrutement de la LNH, Hischier s’avère le deuxième meilleur espoir actif sur les patinoires nord-américaines pour la séance de repêchage de juin, derrière Nolan Patrick, des Wheat Kings de Brandon.

«Je suis venu au Canada avec l’objectif de devenir un meilleur joueur. En Amérique, tu dois travailler plus fort et tu es plus épié par les recruteurs professionnels», a ajouté Hischier.

Note historique, les cinq derniers titres de la recrue de l’année ont été décernés à des Européens, dont les Remparts Dmytro Timashov (2014-15) et Mikhail Grigorenko (2011-12).

L’ÉTUDIANT MODÈLE

Comme ce fut souvent le cas durant la dernière décennie, c’est un joueur du Drakkar de Baie-Comeau, le gardien Antoine Samuel qui a remporté le trophée Marce-Robert décerné au joueur étudiant par excellence de la ligue.

Photo Jean-François Desgagnés

«Le hockey se retrouve souvent à l’avant-plan, mais nous devons également mettre les efforts dans notre parcours scolaire. Pour obtenir de bonnes notes dans un marché pas très central comme Baie-Comeau, ça prend de la discipline et une bonne communication avec les professeurs», estime la jeunesse masquée de Lac-Etchemin.

LABERGE RÉCIDIVE

Pour la deuxième saison d’affilée, Samuel Laberge, de l’Océanic de Rimouski a été couronné joueur humanitaire par excellence. Laberge s’est engagé auprès des jeunes affligés par des maladies chroniques.

Photo Jean-François Desgagnés

Début mars, il a organisé une journée de rêve durant laquelle magicien, animateur, maquilleuse ont diverti les jeunes invités avant qu’ils disputent un match de hockey amical à l’extérieur.

«C’est un honneur de remporter ce trophée deux ans de suite. Les sourires des jeunes sont ma récompense et mon inspiration», a déclaré Samuel Laberge.

TEMPLE DE LA RENOMMÉE

Enfin, l’attaquant Brad Richards (1997-2000), les défenseurs Francis Bouillon (1992-96), Gaston Therrien (1977-80), le gardien Jean-Sébastien Giguère (1993-97, entraineur 1997-2002) et l’officiel feu Luc Lachapelle (1974-1999) ont été intronisés au Temple de la renommée de la LHJMQ. Par ailleurs, la LHJMQ a souligné les 25 ans de services de sa registraire Francine Lachance.