La sénatrice conservatrice Lynn Beyak exclue du comité sur les peuples autochtones

OTTAWA – Près d’un mois après avoir tenu des propos controversés sur les «bons côtés» des pensionnats autochtones, la sénatrice conservatrice Lynn Beyak a perdu son siège au comité sénatorial sur les affaires autochtones.

La décision a été prise par la chef intérimaire du parti conservateur, Rona Ambrose, mercredi. «Mme Ambrose a été claire sur le fait que le point de vue de la sénatrice Beyak ne représente pas la position du parti conservateur sur les pensionnats», a fait valoir le porte-parole de la chef de l’opposition au «Toronto Star».

Le 7 mars dernier, Mme Beyak a prononcé un discours dans lequel elle faisait valoir que les pensionnats étaient dirigés par des enseignants religieux «bien intentionnés» qui ont accompli un travail «remarquable». «Des erreurs ont été commises dans les pensionnats – dans plusieurs cas, des erreurs horribles, qui ont assombri les bonnes choses qui sont aussi arrivées dans ces écoles», avait affirmé la sénatrice.

«Évidemment, les effets négatifs doivent être abordés, mais il est regrettable qu’ils soient parfois considérés comme davantage importants médiatiquement que l’abondance de bien», avait poursuivi la sénatrice.

Cette déclaration avait entraîné plusieurs critiques et appels à la démission à la sénatrice. «Les pensionnats ont été très dommageables pour les Premières Nations. Les enfants étaient pris à leurs familles dans le but d’éradiquer nos langues et nos identités. C’était une tentative de génocide», avait notamment réagi le chef de l’Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde.

Une semaine plus tard, Mme Beyak avait refusé de s’excuser ou de démissionner de son poste, s’en tenant plutôt à ses propos et assurant avoir obtenu beaucoup de support.