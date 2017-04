Racisme : la sortie de Lisée a déplu à GND

La récente sortie de Jean-François Lisée contre la consultation sur le racisme systémique n’est pas de nature à favoriser la convergence avec Québec solidaire, selon Gabriel Nadeau-Dubois.

Le chef péquiste avait alors comparé l’exercice à un «procès que le Parti libéral veut faire aux Québécois»

«Entre le Parti québécois et Québec solidaire, il y a des différences et il y a des points communs. Quand Jean-François Lisée parle comme il le fait, c’est sûr qu’il est en train de mettre l’accent sur les différences. Ça tout le monde le constate», estime le candidat au poste de porte-parole de QS.

«Le Parti québécois met de l’avant certaines idées. Nous on met de l’avant certaines politiques, certaines idées, ajoute-t-il. Voilà un exemple sur lequel on ne s’entend pas du tout.»

Société mature

Le futur candidat dans Gouin estime qu’une société mature doit être «capable de se poser des questions difficiles, notamment celle de la discrimination, celle du racisme».

« À l’inverse, si on évite ces questions-là, on est en train de donner raison aux gens qui dénigrent le Québec et qui disent que les Québécois sont plus racistes que les autres, dit-il. La meilleure manière de prouver que ces gens-là ont tort, c’est d’avoir ce débat-là.»

Gabriel Nadeau-Dubois rappelle toutefois que la question de la convergence entre QS et le PQ sera décidée par les membres de son parti lors du prochain congrès ce printemps. «Ça ne dépend ni de la personnalité de monsieur Lisée, ni de la personnalité de Manon [Massé], ni de ma personnalité», souligne-t-il.

Tournée

Le candidat de QS dans Gouin était de passage mercredi soir, avec la comédienne Véronique Côté, à la librairie Pantoute dans le cadre d’une «causerie» autour de la sortie du livre Ne renonçons à rien.

L’événement a attiré une cinquantaine de personnes : un bon auditoire, même si les Alain Denault et Serge Bouchard ont récemment attiré plus de curieux.