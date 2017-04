Les trop-perçus d’Hydro-Québec serviront à baisser les tarifs

Elle y estime ses coûts et la consommation anticipée d’électricité afin de déterminer les tarifs pour les consommateurs.

«C’est comme lorsqu’on part en voyage. On sait que ça va nous coûter environ 2000 $, mais on ne sait pas si on va manger beaucoup dans tel resto. C’est seulement à la fin qu’on sait exactement le coût total», compare Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l'énergie aux HEC.