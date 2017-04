Tapeo Top et haut!

Victor Afonso, Sébastien Muniz et la chef Marie-Fleur St-Pierre, voilà un trio gagnant! Des tapas, beaucoup de restaurateurs de la province en proposent, mais peu le font aussi bien que Tapeo.

Le Style de restaurant

Des tapas oui, mais j’ajouterais que les portions sont bien généreuses pour des tapas. Tête d’affiche des restaurants espagnols de la métropole, Tapeo est l’un des piliers des restaurants proposant des tapas, devenues depuis quelques années le choix chouchou des clients qui souhaitent partager des petits plats et déguster une belle variété du menu. En Espa­gne, dans les restaurants de ce genre, les portions sont souvent d’une ou deux bouchées. Chez Tapeo, il est possible de retourner dans l’assiette plusieurs fois et, surtout, de partager. Et ça, j’avoue que c’est bien agréable comme formule! Les prix sont aussi bien sages, une autre raison pour laquelle le restaurant est si occupé.

Le Décor

Entièrement rénové il y a quelques années, on devine l’envie d’en faire un lieu chaleureux, décontracté, simple et confortable. On devine même l’impact du vin dans cette salle à manger avec un grand bar comptoir pour s’y installer et déguster des vins et des plats savoureux.

L’Ambiance

Un lieu idéal pour les petits groupes d’amis, mais aussi pour les couples qui aiment manger au bar. Il faut dire que l’ambiance agréable est aussi due à la qualité et à la gentillesse de l’équipe de salle, qui fait tout pour que votre repas se passe dans les meilleures conditions. Une bonne soirée au resto, c’est un tout.

La Clientèle

Il y a toujours du monde, au Tapeo, midi et soir. Il est donc plus que recommandé de réserver. Comme beaucoup de restaurants de quartier, les résidents du secteur sont bien présents, mais la réputation du Tapeo et de sa chef Marie-Fleur St-Pierre fait que les clients viennent de partout, et c’est bien ainsi.

Le repas

Espadon mariné, petites tomates confites, tapenade d’olives maison et légèrement sucrée, petites pousses de coriandre. Le poisson est préparé comme un ceviche et coupé comme un carpaccio ou un tataki. C’était d’une bien belle fraîcheur. Rien de trop puissant ou piquant, tout s’harmonise, texture onctueuse. Vraiment, une fraîcheur incroyable... On se régale!

Poireau vinaigrette, œuf de poisson (mujjol), avocat, beurre citronné, copeaux de fromage de brebis espagnoles. Un plat formidable, le plat de la soirée! Les poireaux sont cuits à la perfection, tendres comme une caresse et surtout servis légèrement tièdes. Ça fait toute la différence par rapport à un poireau réfrigéré. Bravo!

Boulettes de viande. La viande est un peu ferme, trop fine et serrée à mon avis. Ça ne permet pas vraiment de bien apprécier son goût. La sauce tomate poivron est délicieuse. La portion est bien copieuse aussi.

Le tapa du mois: Fideos avec crevettes. Petits vermicelles cuits dans un jus parfumé. C’est bon, savoureux, mais il manquait juste un peu de jus de cuisson pour en apprécier toutes les vertus.

Poulet Romesco. Une bombe, ce poulet! La chair fond en bouche, c’est divin. La sauce aussi. Du bien beau travail!

Gâteau basque & gelato. Je n’avais pas mangé un aussi bon gâteau basque depuis des années! C’était tellement bon qu’on prenait son temps pour déguster ce gâteau très onctueux, rehaus­sé par des amandes grillées et une délicate crème glacée aux grains de vanille.

Churros au chocolat. Des vrais. Ça fait du bien d’en manger des bons et bien faits, car c’est devenu une denrée rare à Montréal, les bons churros.

Le service

Les patrons n’étaient pas là, ni la chef. C’est toujours bon signe pour moi lorsque les responsables ne sont pas là et que tout se passe bien. Ça veut dire que l’équipe est soudée et que chacun sait ce qu’il doit faire. J’ajouterais que le plaisir était évident sur le visage des serveurs et des serveuses. Ça aussi, ça ne trompe pas.

Tapeo