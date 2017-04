Un portrait officiel critiqué

La Maison-Blanche a diffusé lundi le premier portrait officiel de la première dame des États-Unis. Sur celui-ci, elle a les bras croisés, le regard perçant, l’allure déterminée. Melania Trump nous regarde droit dans les yeux. L’ancienne mannequin slovène joue la carte sérieuse, telle une femme d’affaires tout droit sortie d’une émission de téléréalité à la The Apprentice.

Foulard

Le foulard, négligemment noué à son cou, est de confection française. La création Hermès est brodée à la main en sequins et en perles de verre. Le dessin a été créé en 1966 et porte le nom Harnais des présidents. Un modèle de circonstance pour la première dame. L’accessoire se détaille à 810 $.

Veste

Monsieur Trump ne semble pas s’immiscer dans les choix de tenues vestimentaires de son épouse. Melania Trump a choisi une veste griffée Dolce & Gabbana pour son premier portrait officiel. Un geste politique qui détonne de la rhétorique du président et de son «buy American» (à moins qu’il y ait deux poids, deux mesures...). La première dame est une habituée de la maison italienne. Alors qu’elle demeure discrète sur ses tenues, Stefano Gabbana, l’un des membres du duo derrière Dolce & Gabbana, n’a pas hésité à louanger la photo et à souligner le Made in Italy sur son compte Instagram. La veste smoking (modèle Turlington) se détaille à 3890 $.

Traditionnellement, les premières dames font la promotion de créateurs américains. Michelle Obama a porté une robe Michael Kors en 2009, puis une tenue Reed Krakoff en 2013.

Bague

Outre son regard hypnotisant, c’est la bague sertie d’un énorme diamant qui attire le regard. La pierre de 15 carats ne laisse aucun doute quant à la richesse et l’opulence de la nouvelle famille présidentielle. Le bijou, d’une valeur de 3 millions de dollars, n’est pas passé inaperçu. Au lendemain de la publication du cliché, plusieurs ont critiqué le fait que la première dame arbore cet anneau sur son premier portrait officiel, soulignant qu’il pourrait couvrir les frais de certains program­mes que souhaitent éliminer son mari, comme Meals on Wheels.

Pas la première fois...

Photo d'archives

À la suite de la parution de cette image, les réactions sur la toile ont été nombreuses, mais sachez que ce n’est pas la première fois. Lors du dévoilement du portrait de Michel­le Obama, en 2009, plusieurs avaient critiqué l’image de la première dame parce qu’elle avait les bras nus.