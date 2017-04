Une autre saison à oublier

BUFFALO | Ça devait être une belle saison à Buffalo. Avec la fin de campagne que leurs favoris avaient connue le printemps dernier, les partisans des Sabres s’attendaient à pouvoir encourager leurs favoris en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2011. Rien ne s’est passé comme prévu.

«Nous avions remporté 70% de nos 30 derniers matchs la saison dernière. Nous pensions transposer ça à cette saison, a rappelé Brian Gionta, à quelques heures de l’affrontement contre le Canadien.Nous n’avons pas répondu aux attentes.»

La troupe de Dan Bylsma ne l’a pas eu facile. Tout au long de la campagne, elle fut décimée par les blessures. Dès le début des hostilités, elle a subi un dur coup en se voyant privée de Jack Eichel pendant 21 matchs.

Puis, ce fut au tour d’Evander Kane (11 matchs), de Josh Gorges (12 matchs) et de Tyler Ennis (30 matchs) et Johan Larsson (43 matchs).

«Ce n’est pas une excuse. Il y avait assez de bons joueurs à l’intérieur de ce vestiaire pour absorber la perte des blessés, a martelé Brian Gionta. Nous avons fait preuve de beaucoup trop d’inconstance.»

Retour de congé désastreux

Au moment de partir pour leur semaine de congé, le 19 février, les Sabres se trouvaient à seulement trois points de la huitième place donnant accès aux séries.

Un retour désastreux d’un seul gain à leurs huit rencontres suivantes a anéanti ce qui restait d’espoir à Gionta et ses coéquipiers.

«On savait qu’on devait gagner des matchs pour demeurer dans la course. Pourtant, on a perdu trois avances dans l’espace de 10 jours», a rappelé Bylsma.

«La pause nous a fait mal. On est revenu à plat. À partir de là, on n’était plus dans la course», a déclaré William Carrier, qui complète sa première saison dans la LNH.

«C’est dommage, car on avait l’équipe pour faire les séries», a ajouté le Montréalais.

Carrier cause une surprise

Sur le plan personnel, Carrier qualifie cette première campagne de satisfaisante. Même s’il a raté 24 matchs en raison d’une blessure à une jambe.

Rappelé le 4 novembre, l’attaquant de 22 ans n’est jamais retourné à Rochester.

En 40 matchs, il a récolté quatre buts et trois passes en plus de gagner la confiance de son entraîneur.

«Will constitue une belle surprise pour nous. Ce n’était pas prévu qu’il reçoive un appel aussi tôt. Ce n’était pas prévu qu’il passe toute la saison avec nous. Il a sauté sur l’occasion. Il a joué avec énergie et rapidité», a indiqué Bylsma qui, malgré tout, le laissera de côté pour la visite du Canadien.

D’la p’tite bière

Produit des Screaming Eagles du Cap Breton, Carrier assure qu’il n’a eu aucune difficulté à s’adapter aux réalités de la LNH.

«C’est certain que lorsque tu joues contre des joueurs comme Sidney Crosby, tu dois t’adapter, mais pour ce qui est du calendrier et des déplacements, ça ressemble au junior», a-t-il soutenu.

«J’ai joué au Cap Breton où les périples de 17 heures en autobus étaient nombreux, alors les voyages d’une heure en avion, c’est d’la p’tite bière, a-t-il lancé dans un éclat de rire.