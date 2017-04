Les 8 secrets pour profiter pleinement de sa retraite

Présenté par

De nos jours, à part le nombre de chandelles sur le gâteau d’anniversaire, peu de choses nous séparent des plus jeunes. Effectivement, il nous reste amplement de temps et d’essence dans le moteur pour explorer tout ce que la vie de retraité a à nous offrir.

N’empêche qu’il est indispensable de se doter de saines habitudes pour aider à profiter pleinement de la retraite.

oneinchpunch - Fotolia

Regarder le vieillissement comme une chose positive : Une belle retraite ne peut s’accomplir sans avoir une bonne attitude face à cette étape. Ce n’est pas la fin, c’est plutôt le début d’une liberté amplement méritée. On peut enfin laisser de côté le stress et les tracas qui viennent avec la vie de travailleur. On sait ce que l’on veut et personne ne peut nous dicter quoi faire et quoi penser.

oneinchpunch - Fotolia

Rester connecté sur le monde : Il est essentiel de continuer à s’intéresser à ce qui se passe dans le monde et de demeurer informé. C’est plus facile que jamais avec l’internet. Si vous n’êtes pas hyper habile avec l’électronique, il est possible de suivre des ateliers pour apprendre à utiliser une tablette.

ArtFamily - Fotolia

Partager son savoir : C’est gratifiant de transmettre ses connaissances et son expertise à d’autres. On peut offrir de faire de l’aide aux devoirs dans un organisme communautaire, faire de la lecture à la garderie, montrer comment réparer des choses, donner des conférences, etc. Vous seriez surpris de savoir à quel point les plus jeunes ont besoin de vous.

oneinchpunch - Fotolia

Avoir des amis : Un réseau social est la clé pour rester allumé et actif. Si votre cercle d’amis était surtout constitué de collègues, s’inscrire à des activités de groupe permet de maintenir une vie sociale enrichissante.

micromonkey - Fotolia

Avoir des projets : Il ne faut pas vivre dans le passé et on doit éviter de trop regarder en arrière. Même si l’on n’a plus l’énergie de ses 20 ans, on a la maturité et la liberté pour mieux explorer de nouvelles options sans aucune pression. C’est le moment idéal pour se découvrir une passion. Entamez un projet artistique, faites du bénévolat, voyagez ou lancez-vous un défi sportif.

Mirko - Fotolia

Bien se nourrir : Se faire à manger est un challenge pour certains, surtout si l’on vit seul. Dans ce cas, on peut se mettre à plusieurs pour cuisiner des plats et les congeler. Rappelons-nous qu’une alimentation saine et variée, riche en protéines et légumes, est importante pour la santé des os, le système immunitaire et le bien-être général.

Monkey Business - Fotolia

Bouger : Il y a tant d’options pour garder la forme, même si notre corps nous indique ses limites. Beaucoup de sports sont doux sur les articulations : la marche, la natation, le tai-chi, le yoga (il y a même du yoga sur chaise), le vélo, le stretching, la danse... la liste est longue!

WavebreakmediaMicro - Fotolia

Bien dormir : Les horaires contraignants d’un emploi sont chose du passé. Profitez-en pour y aller à votre rythme.

Si l’on est stressé parce qu’on vit seul, l’option de déménager dans une résidence est intéressante puisqu’il y a toujours quelqu’un sur place pour nous aider. Aussi, on y trouve facilement des gens sur la même longueur d’onde et on peut s’y sentir en sécurité.

