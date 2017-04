CORRIGAN (Barrette)

Jacqueline



Mme Jacqueline Corrigan (Barrette), épouse de feu M. Paul Barrette, est décédée le dimanche 9 avril 2017 à 20h30, à l'âge de 89 ans, à la Résidence Sunrise de Fontainebleau à Blainville, entourée d'amour.Elle laisse dans le deuil ses 8 enfants, Claude (Diane Provost), Gilles, Lyse (Alain Beauchamp), Danielle (Jean-Roch Gagnon), Linda (Sylvain Audet), Gaétan, Michel (Chantal Dubois), Jacques (Dany Bourgeois); ses 18 petits-enfants et les conjoints, Sandrine, Angélique, Ludivine, Karinelle, feu Jean-François, Jean-Sébastien, Chantal, Philippe, Patrick, Valérie, Simon, Cédric, Ludovic, Marc, Karine, Vanessa, Dany, Marilyne; ses 17 arrière-petits-enfants, son frère Marcel (Yolande Loiselle), sa proche nièce Liliane Fortin (feu Étienne Lefebvre), plusieurs autres nièces, neveux et amis de sa famille.Nous sommes profondément reconnaissants envers le personnel de la Résidence Sunrise de Fontainebleau pour leur présence chaleureuse, dévouement, compassion, soutien moral et humour contagieux, surtout pour les bons soins prodigués avec amour comme si c'était leur propre maman.Elle fut confiée au:pour une cérémonie privée et une prière en famille qui auront lieu le lundi 17 avril 2017 entre 19h et 22h.