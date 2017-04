GINGRAS, Gérard



Au CHSLD Vigi L’Orchidée Blanche à Laval, le 24 mars 2017, à l’âge de 89 ans, est décédé Gérard Gingras, époux en premières noces de feu Lucie Mercier, en secondes noces de feu Madeleine Vermette, et père de feu Richard Gingras. Il laisse dans le deuil ses enfants: Marielle (Pierre) et Francine (Normand), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces, et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 19 avril 2017, de 18h à 21h au complexe funéraire: