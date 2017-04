TRUDEAU, Robert



À Joliette, subitement, le 4 avril 2017, à l’âge de 43 ans, est décédé Robert Trudeau.Il laisse dans le deuil sa conjointe Annie Beausoleil, ses enfants, Hope, William et Marie, ses parents Pierre et Françoise, son frère Jean François (Caroline Grenier) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 18 avril de 19h à 21h à la Résidence funéraire:2125 NOTRE-DAMELACHINE H8S 2G5514-631-1511 / www.jjcardinal.caLe service funéraire aura lieu le mercredi 19 avril à 10h30 en l’Église des Saints-Anges, 1400 boul. St- Joseph, Lachine, où les portes ouvriront dès 9h30 pour les derniers adieux.Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire en dons à la Fondation du Centre Hospitalier Régional de Trois-Rivières.