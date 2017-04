MALBOEUF (née ARSENAULT)

Jeanne-Mance



À Terrebonne, le 1er avril 2017, à l'âge de 81 ans, est décédée Madame Jeanne-Mance Arsenault, épouse de M. Adolphe Malboeuf.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses quatre enfants Lyne (Denis Baillairgé), Richard (Sylvie Bellemare), Guy (Josée Gunner), Éric; ses six petits-enfants adorés Alexandre (Annie), Marc-André, Valérie (Jean-Michel), Marie-Julie (Julien), Audrée et Florence; son arrière-petite-fille Olivia qui a illuminé ses derniers mois; ses frères et sa soeur, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera à l'église:187 BOULEVARD IBERVILLEREPENTIGNY, Qc J6A 1Z1le vendredi 28 avril 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h et samedi le 29 avril dès 9h, suivi des funérailles à 11h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Santé Sud de Lanaudière | Hôpital Pierre-Le Gardeur ou à La Maison Adhémar-Dion seraient appréciés.La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs du Centre Hospitalier Pierre-Le Gardeur et à La Maison Adhémar-Dion pour leurs bons soins et leur support.